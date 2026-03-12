León XIV nombra limosnero al español Luis Marín en sustitución del cardenal Krajewski

Ciudad del Vaticano, 12 mar (EFE).- El papa León XIV ha nombrado al obispo español Luis Marín de San Martín como su nuevo limosnero, encargado de las obras de caridad, en sustitución del cardenal polaco Konrad Krajewski, figura clave del pontificado de Francisco.

Marín de San Martín, agustino como el papa y amigo suyo, era hasta ahora subsecretario de la Secretaría General del Sínodo y, al ser nombrado limosnero, ha sido ascendido a arzobispo, según informó este jueves la Santa Sede en su boletín diario.

Se trata de uno de los primeros nombramientos relevantes de León XIV, quien continúa configurando su curia ahora con una nueva figura al frente del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, responsable de las obras caritativas de los pontífices.

«Reitero mi fidelidad al sucesor de Pedro y empeñaré todas mis fuerzas, lo que tengo y lo que soy, en esta nueva misión: con fidelidad, implicación y entusiasmo», prometió Marín de San Martín en un mensaje publicado por el medio oficial Vatican News.

El nuevo limosnero ha avanzado su intención de «poner a los pobres en el centro» a lo largo de su mandato al frente de esta institución.

«Quiero poner a los pobres en el centro y dejarme interpelar por su grito, que es el de Cristo. Como cristiano, como pastor, debo revelar el verdadero rostro del amor divino», concluyó.

Marín de San Martín, nacido en Madrid en 1961, es licenciado en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia de Comillas y en Teología dogmática por la Gregoriana de Roma.

Con este nombramiento, el pontífice estadounidense pone también fin a la era en esta institución del cardenal polaco Krajewski, que dejará ahora Roma para ser enviado a su país natal como arzobispo de la ciudad de Lodz, en la que nació hace 62 años.

El purpurado polaco fue una de las figuras claves del pontificado de Francisco, quien en 2013 le nombró limosnero apostólico, encargándole la gestión de las obras de caridad en su nombre, e incluso haciéndole cardenal cinco años más tarde.

Ordenado sacerdote en junio de 1988 y licenciado en Teología y Liturgia, llegó a Roma en 1998 para trabajar en la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas de Juan Pablo II.

Pero el cardenal Krajewski es conocido por su implicación directa en las obras de caridad del papa argentino y ha viajado en múltiples ocasiones a Ucrania para llevar él mismo ayuda humanitaria en medio de la invasión rusa.

También se le conoce, entre otras cosas, por repartir comida a las personas necesitadas de la capital italiana.

En 2019 llegó incluso a manipular los mandos eléctricos de un edificio ocupado de Roma para devolver la luz a sus moradores, después de que el Ayuntamiento se la cortara. EFE

