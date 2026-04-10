León XIV recibe a Macron en un encuentro centrado en la guerra en Oriente Medio

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El papa León XIV y el presidente francés Emmanuel Macron mantuvieron el viernes una audiencia privada en el Vaticano en la que abordaron la guerra en Oriente Medio y, en un tono más distendido, también hablaron de baloncesto.

Acompañado por su esposa, Brigitte, el presidente francés fue recibido en el Palacio Apostólico, donde mantuvo una conversación privada con el papa que se prolongó durante una hora, un tiempo muy superior al habitual en una audiencia papal.

Fue el primer encuentro de Macron con el pontífice estadounidense, quien sucedió al fallecido papa Francisco el pasado mes de mayo.

El mandatario francés quería, ante todo, hablar sobre «la resolución de la crisis en Oriente Medio» con el jefe de los 1.400 millones de católicos del mundo, dijo a la prensa un portavoz de la oficina de Macron antes del encuentro.

Tanto Macron como el papa han instado al diálogo para poner fin a la guerra en Oriente Medio y se han distanciado de la retórica belicista del presidente estadounidense Donald Trump, cuya decisión de lanzar ataques contra Irán desencadenó el conflicto.

Tras la reunión, Macron dijo que estaba «muy contento» de haberse reunido con el papa. «Compartimos la misma convicción: ante las fracturas del mundo, actuar por la paz es un deber y una exigencia», escribió en la red social X.

El Vaticano señaló en un comunicado que el papa León XIV habló con el dirigente francés sobre «los conflictos en todo el mundo, y expresó la esperanza de que la convivencia pacífica pueda restablecerse mediante el diálogo y la negociación».

Irán y Estados Unidos acordaron una tregua de dos semanas tras más de cinco de guerra, que darán paso a negociaciones previstas este fin de semana en Pakistán con el objetivo de poner fin a un conflicto que ha dejado miles de muertos y agitado la economía mundial.

También hubo momentos más distendidos: imágenes difundidas por el Vaticano mostraron a Macron entregando al papa una camiseta firmada por los miembros de la selección francesa de baloncesto.

El pontífice de 70 años, nacido en Chicago –y que también tiene nacionalidad peruana– es un gran aficionado al deporte. Le gustan el béisbol y el baloncesto, y además nada y juega al tenis con regularidad.

Macron no es un católico practicante, pero mantenía una buena relación con el predecesor de León, el papa Francisco, con quien se reunió en tres ocasiones para hablar tanto de crisis globales como de espiritualidad.

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