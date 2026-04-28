Le Pen quiere una segunda vuelta en las presidenciales francesas contra un partido centrista

afp_tickers

2 minutos

La líder de extrema derecha de Francia Marine Le Pen dijo el martes a AFP que espera postularse a la presidencia por cuarta vez el próximo año y enfrentarse a un candidato «centrista» en la segunda vuelta.

«Me gustaría una segunda vuelta contra el bloque centrista», el del presidente Emmanuel Macron, dijo la política de 57 años, quien en las últimas dos elecciones presidenciales llegó a la segunda ronda.

El partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) espera llegar al poder en 2027, cuando Emmanuel Macron deje el cargo tras dos mandatos consecutivos.

Le Pen espera ser la candidata de su partido antiinmigración y euroescéptico si un tribunal de apelaciones en julio no se lo prohíbe por una presunta malversación de fondos públicos europeos.

«Si los jueces no me lo impiden, seré candidata», dijo.

Si ella no puede lo hará su lugarteniente, el líder del partido Jordan Bardella, de 30 años.

«La elección presidencial casi con certeza se decidirá entre el bloque centrista y el RN, si logran ponerse de acuerdo en un candidato común», dijo Le Pen.

Ella insinuó que prefiere esta configuración para asegurar la legitimidad en caso de que su partido ganara porque no quiere un voto «emitido simplemente para rechazar al otro candidato».

El principal contendiente del centroderecha hasta ahora parece ser el ex primer ministro Édouard Philippe, quien fue reelegido como alcalde de la ciudad de Le Havre (norte) el mes pasado.

Si Philippe llega a una segunda vuelta contra el RN, se beneficiaría de «venir de la derecha», ser el ex primer ministro de un presidente centrista y «no molestar» a la izquierda, afirma Le Pen.

Algunos analistas creen que Jean-Luc Mélenchon, el líder incendiario del partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI), podría lograr llegar a la segunda vuelta por primera vez si el voto centrista se divide entre varios candidatos.

«Existe un riesgo real de que Mélenchon tenga una base más sólida que el bloque central», dijo Le Pen.

La ultraderecha ha intentado demonizar a la izquierda radical después de que un joven militante de extrema derecha radical muriera tras recibir una paliza por miembros de la ultraizquierda.

Le Pen ha intentado distanciar al RN del legado antisemita de su padre.

Mélenchon quedó cuarto en las elecciones de 2012 y 2017.

Le Pen quedó tercera en 2012 y posteriormente llegó a la segunda vuelta dos veces.

gbh-sl-arz/hr/sp/glr/erl/jvb