Lecornu asegura que quiere la estabilidad tras sugerir unas legislativas anticipadas

París, 11 ene (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, asegura que él lo que quiere es «la estabilidad y rechazar el desorden», tras haber sugerido la posibilidad de unas elecciones legislativas anticipadas ante el riesgo de que caiga su Gobierno, que se enfrenta a dos mociones de censura esta próxima semana.

En una entrevista a Le Parisien publicada este domingo, Lecornu trata de clarificar las cosas tras haber pedido el viernes a su ministro de Interior, Laurent Núñez, que contemple la posibilidad de organizar unas legislativas coincidiendo con los comicios municipales del 15 y el 22 de marzo.

«No quiero la censura y todavía menos la disolución», puntualizó el primer ministro conservador, que está tratando de conseguir un compromiso sobre los presupuestos de 2026, que no pudieron ser aprobados antes de finales del pasado año, como deberían, lo que le obligó a activar una ley especial, que equivale a una prórroga.

Una declaración que puede sorprender teniendo en cuenta el encargo que hizo a Núñez, y que algunos analistas interpretaron como una advertencia a los partidos susceptibles de estar interesados en evitar unas legislativas anticipadas, es decir la inmensa mayoría salvo los de los dos extremos, La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon y la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen.

Si las negociaciones sobre el presupuesto no llegan a buen puerto en las próximas semanas, Lecornu, que sobrevive desde hace meses en minoría y en un ambiente inestable, podría verse empujado a utilizar un mecanismo constitucional (el artículo 49.3) que le permitiría adoptarlo por decreto pero le expondría a una nueva moción de censura. EFE

