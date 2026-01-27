Legisladores de EEUU advierten de consecuencias para México si no frena el petróleo a Cuba

2 minutos

Miami (EE.UU.), 27 ene (EFE).- Legisladores republicanos de Florida advirtieron este martes de consecuencias para el Gobierno mexicano, incluyendo en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), si no frena el envío de petróleo a Cuba, como ya ordenó el presidente estadounidense, Donald Trump, en Venezuela.

Los congresistas cubanoestadounidenses reaccionaron al compartir una información de la agencia Bloomberg sobre un supuesto freno del envío de crudo a Cuba desde México ante la presión de Estados Unidos, asunto que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, evitó negar o confirmar este martes.

«Durante años hemos exigido el cese de todo el envío de petróleo de México a la dictadura en Cuba. El gobierno mexicano está socavando la política de Estados Unidos y no vamos a tolerar esa gran traición mientras renegociamos nuestro tratado de libre comercio», expuso el representante Carlos Giménez en X.

Giménez, quien representa parte del condado Miami-Dade, ha sido el congresista estadounidense más crítico con el envío de crudo desde México, que se convirtió en el principal proveedor de petróleo de Cuba tras la intervención militar de Estados Unidos en Caracas que derivó, el pasado 3 de enero, en la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

En su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum evitó responder hoy sobre si se han detenido los envíos de petróleo a Cuba y subrayó que es una decisión «soberana», tanto del Estado como de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La congresista María Elvira Salazar, también de origen cubano y quien representa otra parte del condado Miami-Dade, celebró la información de Bloomberg al considerar que «México empieza a dar marcha atrás y hace lo correcto. Esta es una gran noticia y una señal clara de que el final del régimen cubano se acerca».

«La semana pasada le pedí directamente a la presidenta Sheinbaum que dejara de financiar a la dictadura con petróleo gratis», apuntó la legisladora en sus redes sociales.

México exportó 17.200 de barriles diarios de crudo a Cuba en los primeros nueve meses de 2025, según reportes de Pemex, y en el segundo fin de semana de este enero llegó a la bahía de La Habana el buque petrolero Ocean Mariner, cargado con unos 86.000 barriles de combustible procedente de México. EFE

