Legisladores de Florida celebran la reunión de Trump con Machado la próxima semana en EEUU

2 minutos

Miami (EE.UU.), 9 ene (EFE).- Legisladores republicanos de Florida, quienes han impulsado que la líder opositora de Venezuela María Corina Machado, encabece la transición de ese país, celebraron este viernes la reunión que mantendrá con ella el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la próxima semana en Washington.

«María Corina es una valiente luchadora por la libertad que es muy bien respetada por el pueblo de Venezuela y sabe que, por el @POTUS (presidente de Estados Unidos), Venezuela y el mundo son un lugar más seguro. ¡Me alegra oír que estos dos grandes líderes se reunirán pronto!», publicó el senador Rick Scott en X.

Scott compartió un artículo sobre que Trump aseguró este jueves que Machado, a quien consideró «una buena persona», estará en Washington DC la próxima semana y que está interesado en saludarla.

El entrevistador Sean Hannity, de Fox News, preguntó al mandatario si aceptaría el Premio Nobel de la Paz ganado por la opositora venezolana, quien se lo ofreció por ordenar la operación militar con la que capturó al presidente Nicolás Maduro, a lo que Trump respondió que «sería un gran honor».

Las declaraciones de Trump contrastaron con las que él mismo dio tras la detención de Maduro el 3 de enero, cuando cuestionó la capacidad de Machado para liderar Venezuela porque «no tiene apoyo o respeto» en el país, además de reconocer al gobierno de Delcy Rodríguez, ahora presidenta venezolana encargada.

La congresista María Elvira Salazar, representante de Miami, dijo estar emocionada por «dar la bienvenida» a su «querida amiga, la dama de hierro de Venezuela» en «la capital de la nación la próxima semana».

«María Corina es una mujer de profunda convicción y una valentía extraordinaria. Conozco su fuerza, su integridad y su inamovible compromiso con el pueblo venezolano. Ella representa esperanza ante la tiranía y la determinación de ver una Venezuela libre», reiteró Salazar, de origen cubano, en sus redes sociales.

Aún se desconocen los detalles de la eventual reunión entre Trump y Machado, así como el día en el que llegará a Estados Unidos. EFE

ppc/ims/fpa