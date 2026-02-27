Legislativo chino destituye como diputados a 9 mandos militares a días de su cita anual

Pekín, 27 feb (EFE).- La Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) de China eliminó sin explicaciones a nueve altos cargos militares de su lista de diputados, a menos de una semana antes de que empiece la sesión anual, en la que ese organismo sella cada año la ruta política y económica del país.

La decisión, anunciada por la ANP en un comunicado público, afecta a cinco generales, un teniente general y tres mayores, y tiene lugar en medio de una limpieza anticorrupción de gran alcance en las fuerzas armadas del gigante asiático, que se ha saldado en los últimos meses con la caída en desgracia de la mayor parte de la cúpula castrense.

Con la eliminación de estos cargos, el número de legisladores pertenecientes al Ejército Popular de Liberación (EPL) y a la Policía estatal se reduce a 243.

Cuatro de los cinco generales afectados (Li Wei, Li Qiaoming, Qin Shengxiang y Yu Zhongfu) eran comisarios políticos dentro de los distintos cuerpos del ejército, y el quinto, Shen Jinlong, es un excomandante de la Marina.

Durante las Dos Sesiones de este año, que arrancan el próximo 4 de marzo, se darán a conocer la meta de crecimiento para este año y el presupuesto de defensa, entre otros datos relevantes, y se aprobará también el próximo Plan Quinquenal sobre el que se cimentarán las políticas de China durante los próximos cinco años.

Sin embargo, uno de los puntos clave de la cita es la posible renovación de la cúpula militar del país, la Comisión Militar Central, desmantelada casi por completo en los últimos años y en la que de siete miembros solo quedan dos: su presidente, Xi Jinping, y Zhang Shengmin.

El propio Xi subrayó este mes en un mensaje a las Fuerzas Armadas con motivo del Año Nuevo Lunar la importancia de profundizar la campaña anticorrupción en el Ejército, calificó el último año de «muy inusual y extraordinario» y señaló que el EPL «profundizó la rectificación política» y pasó por un «proceso de depuración revolucionaria en la lucha contra la corrupción».

Se espera que a finales de la semana que viene, en el marco de las ‘dos sesiones’ -las sesiones de la ANP y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, máximo órgano asesor-, Xi mantenga una reunión con los delegados del EPL en el Legislativo. EFE

