Leire Martínez actuará en Latinoamérica y EE.UU. en 2026

2 minutos

Bogotá/Madrid, 19 dic (EFE).- Leire Martínez, ex vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh, presentó este viernes su gira internacional ‘Aquella ñiña tour’, que tendrá parada en varios países latinoamericanos y cuatro ciudad de EE. UU. en mayo de 2026.

Su gira de debut en solitario se anunció de la mano de su nuevo disco ‘Historia de aquella niña’, que verá la luz el 20 de febrero próximo, y que explora temas como «la memoria, la identidad y la resiliencia emocional», informó el equipo de la artista en un comunicado.

«Tras años al frente de una de las bandas más influyentes del pop en español, la transición de Leire a solista representa un renacer creativo que combina experiencia, sensibilidad y audacia», agregó la nota.

Así, la cantante arrancará el tramo internacional de su gira en Argentina, con parada en Neuquén (4 de mayo), Buenos Aires (7), Rosario (8) y Córdoba (9), a la que seguirá Colombia, con dos conciertos en Medellín y Bogotá los días 14 y 15 de mayo, respectivamente.

A continuación, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh se dirigirá a Ciudad de Guatemala (17 de mayo), a la que seguirán cuatro conciertos en Estados Unidos, con actuaciones en Nueva York (22), Miami (23), Houston (24) y Los Ángeles (27).

Y para cerrar el tramo internacional de su tour, Leire Martínez actuará en Ciudad de México el 30 de mayo.

Para esta gira, la artista propone un repertorio «dinámico» donde sus nuevas composiciones se entrelazan con versiones «reinventadas» de los grandes éxitos de La Oreja de Van Gogh, «transformando cada canción en una experiencia renovada para el público».

El regreso de Leire a Latinoamérica es, según su equipo, «una celebración íntima de la relación única entre la artista y su audiencia».

La abrupta salida de la artista de La Oreja de Van Gogh, autores de tema como ‘Rosas’, ‘Puedes contar conmigo’ o ’20 de enero’, se produjo en octubre de 2024, tras 17 años en la banda.

En aquel momento, el grupo informó de su partida con un comunicado que aseguraba que no habían conseguido «acercar» sus «diferentes maneras de vivir el grupo», aunque un año después la cantante original de la banda, Amaia Montero, anunció se regreso tras meses de rumores.

La propia Leire sacó en abril su primera canción en solitario, ‘Mi nombre’, donde criticaba cómo la había tratado el grupo: «Nunca fui tuya / Búscate a alguien que me sustituya / Ya lo hiciste una vez / Pero tú ya no podrás esconder más / Dos caras y un nombre». EFE

