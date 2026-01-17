Leones del Escogido se clasifican a la final en el béisbol dominicano

Santo Domingo, 17 ene (EFE).- Los Leones del Escogido se clasificaron por segundo año consecutivo a la final del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) al derrotar este viernes por 7-4 a los Gigantes del Cibao.

Los Leones (12-5) aseguraron el primer lugar de la semifinal para ganarse el derecho de defender el título de campeones que obtuvieron la pasada temporada de béisbol invernal dominicano.

En el partido, Yamaico Navarro disparó un cuadrangular, Jorge Mateo y Erik González remolcaron dos carreras, mientras que Junior Lake y Michael de la Cruz anotaron e impulsaron una vuelta cada uno para complementar el ataque de los escarlatas.

Radhamés Liz tiró las primeras 4.1 entradas sin permitir carreras para los Leones, que tuvieron como ganador al panameño Kenny Hernández (1-0), quien retiró a los dos bateadores que enfrentó en el partido.

El norteamericano Stephen Nogosek (2) tiró 1.1 entradas de una carrera y se quedó con el rescate por los rojos.

Ricardo Cespedes, Leury García, Kelvin Gutiérrez y Deivy Grullón remolcaron una carrera cada uno por los Gigantes (2-15).

La derrota fue para Elih Villanueva (0-1) al permitir una anotación en 1.1 episodios sobre el montículo en el partido celebrado en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

TOROS 2-6 ÁGUILAS

Geraldo Perdomo remolcó dos carreras, el mexicano Juan Carlos Gamboa anotó dos veces y las Águilas Cibaeñas anotaron cinco veces en la séptima entrada para vencer a los Toros del Este y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la final.

Aunque el triunfo empata a las Águilas (10-7) en la segunda posición de la semifinal con los Toros (10-7), la dirigencia del conjunto romanense colocó el juego bajo protesta, ya que los cibaeños colocaron en su roster a nueve jugadores refuerzos o importados, violando la regla que establece un límite de ocho por encuentro.

Ante el reclamo de los Toros, la liga deberá tomar una decisión para determinar si confisca o no el partido por la violación, lo que le quitaría el triunfo a las Águilas.

Aparte de los aportes de Perdomo y Gamboa, las Águilas contaron con anotada y remolcada de Leody Taveras y con una anotación de Jerar Encarnación.

El cubano Odrisamer Despaigne lanzó las primeras cinco entradas para las cuyayas, en las que permitió dos carreras. El triunfo fue para Jean Carlos Henríquez (1-0), quien completó un episodio en blanco y ponchó a dos bateadores.

El puertorriqueño Onix Vega produjo las dos carreras de los Toros en el encuentro. Miguel Castro (1-2) permitió tres carreras sin poder retirar a ninguno de los bateadores que enfrentó y perdió el juego.

Para este sábado Leones reciben a las Águilas en Santo Domingo y los Gigantes a los Toros en San Francisco de Macorís (nordeste).

De producirse victorias de Toros y Águilas, ambos equipos terminarían empatados en el calendario establecido para la semifinal, lo que obligaría un juego de desempate el domingo para definir cuál de los dos avanza a la final. EFE

