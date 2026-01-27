Leones se colocan a un triunfo de retener la corona de campeones

Santo Domingo, 27 ene (EFE).- Michael de la Cruz anotó la carrera de la ventaja para que los Leones del Escogido vencieran la noche del lunes 3-4 a los Toros del Este en el cuarto partido de la serie final del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Con el triunfo en el juego celebrado en el estadio Francisco Micheli, de La Romana, los Leones (3-1), quienes son los campeones defensores, se colocaron a una victoria para vencer a los Toros (1-3) en la serie que se disputa al mejor de siete encuentros y con ello lograr retener el título de campeones de la liga dominicana.

De la Cruz puso dos veces delante a los Leones, la primera ocasión con remolcada en el noveno capítulo y luego al anotar la carrera que definió el encuentro en entradas extras, convirtiéndose junto al venezolano Alcides Escobar, quien pegó jonrón de dos carreras, en las figuras centrales del triunfo de los escarlatas.

Los Toros tomaron la delantera en el mismo primer episodio, cuando con dos fuera, Eloy Jiménez disparó un sencillo al jardín derecho ante los envíos del estadounidense Travis Larkins, para remolcar a Sergio Alcántara con la primera carrera del partido.

Los Leones respondieron de inmediato, anotando dos carreras en la parte alta del segundo acto, cuando el Escobar castigó al norteamericano Aaron Leasher con un cuadrangular que dejó el terreno por encima de la pared del jardín izquierdo, con el cual arrastró hasta el plato a Raimer Tapia.

Los taurinos emparejaron la pizarra en la parte baja del quinto capítulo, cuando Jiménez disparó un sencillo que cruzó al jardín derecho frente a los picheos del estadounidense Conner Greene, logrando empujar al norteamericano Rudy Martin con la vuelta que igualó (2-2) el marcador.

El partido se mantuvo igualado hasta la parte alta de la novena entrada, cuando luego de dos outs, De la Cruz respondió con un indiscutible al prado central ante el cerrador Joe Corbet para impulsar a Tapia con la carrera de la ventaja para los Leones.

Los Toros respondieron anotando la del empate en la parte baja de esa novena entrada, cuando Manuel Peña conectó un rodado al segunda base, que permitió que Ismael Alcántara anotara ante el cerrador de los Leones, el estadounidense Matt Foster, enviando el partido a entradas extras.

En la entrada 11, Erik González conectó un rodado al torpedero y en un intento por completar una eliminación doble, el segunda base Rafael Lantigua realizó un disparo que el primera base Jiménez no pudo controlar, lo que aprovechó De la Cruz para anotar desde la antesala la carrera que marcó la diferencia en el encuentro.

Lakins, quien inició por los Leones, lanzó 2.1 entradas de una carrera y retiró a tres bateadores por la vía del ponche antes de salir del partido.

La victoria fue para Aneurys Zabala (2-0), quien lanzó una entrada en blanco y el salvamento fue para Alex Colomé (1), quien completó un episodio sin anotaciones.

La derrota fue para Miguel Castro (1-2), quien permitió una vuelta inmerecida en 1.1 entradas.

Este martes los Leones reciben a los Toros en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, donde intentarán lograr coronarse en el quinto partido de la serie final. EFE

