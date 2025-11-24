Levantan toque de queda tras nuevo estallido de violencia sectaria en el centro de Siria

2 minutos

Beirut, 24 nov (EFE).- Las autoridades sirias levantaron este lunes el toque de queda impuesto en varios barrios de la ciudad central de Homs, después de que en la víspera se produjeran ataques contra zonas pobladas por la minoría alauita en respuesta al asesinato de un matrimonio beduino.

La comandancia de Seguridad Interna en Homs anunció el final de la medida impuesta el domingo, pero alertó de que por el momento se mantendrá el despliegue de fuerzas en la región para ayudar a garantizar la estabilidad, informó la agencia oficial de noticias siria, SANA.

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, hombres armados pertenecientes a la tribu suní ‘Bani Khalid’ atacaron una serie de barrios de la urbe de mayoría alauita, después de que una pareja de su comunidad apareciese muerta en su casa y de que se hallaran pintadas de carácter sectario en la paredes.

Durante el asalto atribuido a los ‘Bani Khalid’, varios comercios y otras propiedades privadas fueron destruidas, se produjeron ataques contra civiles y resultaron dañados una serie de vehículos, apuntó la organización en un comunicado.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Interior, Nouredine al Baba, defendió este lunes en rueda de prensa que el homicidio no tenía una naturaleza «sectaria» y condenó el estallido de violencia desatado a raíz del mismo, por el que ya han sido arrestadas diversas personas.

Desde el derrocamiento del régimen de Bachar al Asad hace casi un año, Siria ha registrado varios episodios de violencia entre comunidades, el más reciente de envergadura este verano entre clanes beduinos y grupos de la minoría drusa en la provincia meridional de Al Sueida.

En marzo pasado, cientos de personas perdieron la vida en masacres en la costa mediterránea del país, la mayoría parte de la comunidad alauita, a la que pertenece Al Asad. EFE

