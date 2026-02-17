Ley de UE permitió que se revocasen 50 millones de bloqueos de contenido en redes sociales

2 minutos

Bruselas, 17 feb (EFE).- La ley europea de Servicios Digitales (DSA), cuya aplicación en la UE se hizo efectiva hace dos años, permitió que durante este periodo se revocasen 50 millones de decisiones de moderación de contenido o bloqueo de cuentas por parte de plataformas en línea y redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok.

Según informó este martes la Comisión Europea, en los últimos dos años se han anulado en la UE el 30 % de las 165 millones de decisiones de moderación de contenido que los usuarios apelaron a través de los mecanismos internos de las plataformas.

Con la aplicación de la DSA el 17 de febrero de 2024, se otorgó a los usuarios el derecho a impugnar las decisiones de moderación de contenido de las plataformas que afectan, suspenden, eliminan o aplican un «baneo oculto» a su contenido o cuentas.

La CE destaca que, en el primer semestre de 2025, el 99 % de las decisiones de moderación de contenido tomadas por las plataformas se debieron a que contravenían «sus propios términos y condiciones», y no porque dicho contenido fuese ilegal según la legislación de la UE o nacional.

Durante ese semestre, los organismos de resolución extrajudicial -a los que los usuarios pueden acudir para resolver estos litigios si consideran que la decisión de la plataforma es errónea-, revisaron más de 1.800 litigios relacionados con el contenido de Facebook, Instagram y TikTok en la UE, revocando las decisiones de las plataformas en el 52 % de los casos cerrados.

Tras la revocación, se restauró el contenido y las cuentas de una forma «más rápida y económica» que acudiendo a los tribunales.

«Con la DSA, los usuarios de la UE tienen mayor poder en línea, las plataformas en línea se enfrentan a una mayor rendición de cuentas y el entorno en línea es más transparente», subrayó el Ejecutivo comunitario. EFE

iba/ahg/crf