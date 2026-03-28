Liberada la abogada de un diario de Venezuela tras un año en la cárcel, según sindicato

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Caracas, 28 mar (EFE).- La abogada Blanca Suárez, representante del diario La Voz, ahora cerrado, fue liberada tras un año y un mes encarcelada en las afueras de Caracas, informó este sábado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela.

«La defensa de Suárez introdujo una solicitud de sobreseimiento, en el marco de la Ley de Amnistía, el pasado 5 de marzo. Sin embargo, recibió la libertad por una sentencia absolutoria dictada en el tribunal de la causa», detalló la gremial en un mensaje publicado en X.

Según indicó el SNTP, Suárez se encontraba en la cárcel para mujeres La Crisálida, en el estado Miranda (norte), a las afueras de Caracas, tras ser detenida el 25 de febrero de 2025.

Durante su detención, familiares denunciaron que no recibió atención médica pese a sufrir «crisis de presión arterial», añadió el sindicato.

Suárez había sido imputada por los cargos de asociación para delinquir, retraso u omisión intencional de funciones y ventaja o beneficio económico de funcionarios públicos, en un caso que, según el SNTP, se vinculó con su rol como representante del diario La Voz en un proceso relacionado con tributos.

«El diario La Voz fue cerrado por el Seniat -la autoridad tributaria nacional- el 2 de octubre de 2024», agregó la agrupación.

El sindicato también denunció este sábado que funcionarios policiales y de inteligencia intimidaron en la víspera a un periodista durante una cobertura de una protesta por la libertad de los presos políticos, en medio del proceso de la amnistía promulgada en febrero.

Según sus datos, 20 periodistas siguen con medidas cautelares y sin libertad plena, pese a haber presentado la solicitud de amnistía ante los tribunales, lo que considera un patrón de dilación y obstrucción del acceso a la justicia.

Venezuela ocupa el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con 7,02 puntos de un total de 100 posibles.EFE

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