Liberan en el Pacífico colombiano a 47 animales salvajes rescatados del tráfico ilegal

Buenaventura (Colombia), 13 ene (EFE).- Las autoridades ambientales liberaron este martes en una zona rural de Buenaventura, en el Pacífico colombiano, a 47 animales salvajes como tortugas, caimanes y boas que habían sido rescatados del tráfico ilegal de especies.

«Hoy estamos liberando 42 animales de nuestra fauna silvestre, 18 boas, 18 tortugas y seis caimanes», explicó a EFE el director de la corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC), Marco Antonio Suárez, quien agregó que los animales pasaron por procesos de atención, valoración y recuperación.

Hasta el lugar llegaron equipos técnicos que transportaron a los animales en contenedores especiales, diseñados para reducir el estrés y facilitar su adaptación al entorno natural.

Uno a uno, los ejemplares fueron liberados en zonas de vegetación y cuerpos de agua acordes con sus condiciones biológicas, bajo la supervisión de veterinarios y biólogos.

Suárez detalló que durante 2025 el centro de atención de la CVC recibió 3.715 animales silvestres, de los cuales 1.548 ya fueron liberados, 40 reubicados y el resto continúa en proceso de recuperación.

Según explicó el funcionario, el aumento en el número de animales atendidos responde a una mayor colaboración de la comunidad, que informa sobre casos de fauna silvestre en riesgo.

Las autoridades ambientales reiteraron el llamado a no tener fauna silvestre como mascota y a reportar cualquier caso de tráfico o tenencia ilegal, al advertir que estas prácticas ponen en riesgo tanto a los animales como a los ecosistemas del país. EFE

