Libia conmemora su aniversario de independencia en luto por la muerte de jefe del Ejército

2 minutos

Argel, 24 dic (EFE).- Libia conmemoró este miércoles el 74 aniversario de su independencia en medio de un luto anunciado tanto por las autoridades del este como las del oeste del dividido país, tras la muerte este martes en Turquía del jefe del Estado Mayor, Mohamed al Haddad, en un accidente aéreo.

Tras el anuncio del fallecimiento de Al Haddad, junto con cuatro compañeros militares, los dos ejecutivos libios suspendieron los actos oficiales y decretaron tres días de luto.

Entre los fallecidos en el siniestro se encuentra el jefe de las Fuerzas Terrestres, Alfitouri Gharibil, a quien la misión de la ONU en Libia, UNSMIL, reconoció hoy su «papel crucial» como miembro del Comité Militar libio 5+5 en el alto el fuego de 2020, que puso fin al enfrentamiento entre las autoridades del este, comandadas por el mariscal Jalifa Haftar, y el Gobierno de Trípoli.

El jefe de la Autoridad de Fabricación Militar, Mahmoud Al-Qatawi, el asesor militar, Mohammed Al Asawi, y el fotógrafo militar, Mohammed Al-Mahjoub, también murieron en el accidente.

La delegación militar libia había finalizado una visita oficial a Ankara y regresaba a Trípoli, cuando las autoridades turcas anunciaron la pérdida de contacto con el avión en el que viajaban, un Falcon 50.

Autoridades libias y familiares de los fallecidos se desplazaron este miércoles a Turquía, que hoy anunció la recuperación de la caja negra de la aeronave que había realizado un «descenso de emergencia» debido a un fallo técnico.

Tanto la UNSMIL como la delegación de la Unión Europea en el país magrebí, además de líderes internacionales como el presidente francés, Emmanuel Macron, expresaron a las autoridades libias sus condolencias por la «tragedia».

La misión de la ONU recordó a Al Haddad como un figura libia que respaldaba la unificación de las instituciones militares y civiles, divididas desde 2014.

Al Haddad era el jefe del Estado Mayor del Ejército libio, afín al Gobierno de Unidad Nacional (GUN) que administra la zona este y el Ejecutivo reconocido internacionalmente.

Por su parte, Haftar, que comanda el Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés) que controla el este del país, expresó también este martes sus condolencias por el fallecimiento de los altos cargos militares. EFE

na/lfp/lar