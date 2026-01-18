Libia impulsa la zona franca portuaria de Misrata en acuerdo millonario con Italia y Catar

2 minutos

Trípoli, 18 ene (EFE).- Libia, Italia y Catar sellaron este domingo una asociación estratégica por valor de 2.700 millones de dólares (2.300 euros) para ampliar la zona franca portuaria de Misrata, ubicación clave en el mar Mediterráneo.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, y el primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman al Thani, asistieron hoy a la firma del acuerdo en Misrata, junto al jefe libio del Gobierno de Unidad Nacional (GUN), Abdelhamid Dbeiba, que prevé una nueva infraestructura portuaria con la participación de empresas cataríes, italianas y suizas.

Para Dbeiba, el proyecto colocará a Libia «en el centro de la competencia logística en el Mediterráneo Oriental» y permitirá mejorar el acceso a los mercados africanos y el comercio regional.

El acuerdo de colaboración fue rubricado por dirigentes de la Zona Franca de Misrata, Terminal Investment Limited (TiL) -filial del grupo naviero italo-suizo Mediterranean Shipping Company (MSC)- y la empresa catarí Al Maha Capital Partners.

Según Dbeiba, el proyecto generará ingresos de unos 500 millones de dólares anuales (430 millones de euros) y oportunidades de empleo directo para 8.400 trabajadores, además de 60.000 empleos indirectos.

El primer ministro del GUN espera que la inversión «mejore la posición de Libia entre los puertos más grandes de la región en términos de tamaño y capacidad», con una «inversión extranjera» que evitará «cargas adicionales al presupuesto estatal».

«Refleja nuestra orientación hacia la inclusión de financiación externa para estimular la economía, modernizar la infraestructura y transformar los activos estatales en plataformas de retorno sostenibles», explicó Dbeiba.

La Zona Franca de Misrata fue fundada en el año 2000 como la primera de Libia, que gestiona actualmente la mayor parte de importaciones que entra al país en contenedores. EFE

lfp-mak/rcf