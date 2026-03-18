Libreros alemanes formulan duras críticas al ministro de Cultura

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Berlín, 18 mar (EFE).- La Asociación de Libreros Alemanes formuló este miércoles duras críticas al ministro de Cultura, Wolfram Weimer, por el veto a tres empresas consideradas de izquierda que habían sido inicialmente seleccionadas para recibir un premio a librerías independientes, así como por la decisión de cancelar los planes para ampliar el edificio de la Biblioteca Nacional Alemana en Leipzig.

En un comunicado difundido hoy, con motivo de la inauguración de la Feria del Libro de Leipzig, la asociación dice que observa «con gran preocupación» el desarrollo de la política cultural en Alemania.

El gerente de la asociación, Peter Krauss von Kleff, dijo que el procedimiento usado para poner bajo sospecha a las tres librerías es inaceptable y pidió no volver a recurrir a esa práctica en el ámbito de la cultura.

«Además, exigimos que el ministro de Cultura de marcha atrás a la eliminación de las tres librerías de la lista del premio», dijo Krauss von Kleff, según el comunicado.

Asimismo, se considera equivocado eliminar por razones de costos una ampliación necesaria, urgente y ya planificada de la Biblioteca Nacional y se critica la idea de que en el futuro los libros se almacenen sólo digitalmente.

«El libro impreso es un bien cultural y es algo indispensable para la transmisión del saber a largo plazo», dice el comunicado.

Las dos decisiones de Weimer le han valido duras críticas desde diversos sectores de la cultura. Los premios a las librerías independientes deberían haberse entregado en el marco de la Feria de Leipzig, pero el ministro decidió cancelar el acto argumentando que el debate hacía imposible que éste tuviera la necesaria dignidad.

Weimer también canceló un recorrido que debía hacer mañana por el recinto de la feria al aducir que tenía que asistir a un debate en el parlamento.

Sin embargo, se espera su presencia en la ceremonia de inauguración donde deberá ser uno de los oradores.

Con motivo de la inauguración, una organización ciudadana ha convocado una protesta contra Weimer bajo el lema «Quien hoy discrimina librerías no se detendrá mañana ante libros». En la manifestación participaran representantes de las tres librerías excluidas.

En la noche del jueves habrá en la feria una fiesta de solidaridad con las tres librerías, organizadas por la Asociación de Libreros Alemanes. «El sector del libro está unido y defiende la libertad de opinión frente a la política», dijo al canal regional MDR el presidente de la Asociación de Libreros Alemania, Sebastian Guggolz.EFE

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