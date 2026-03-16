Lichnovsky y Ulloa, novedades de Chile para enfrentar a Cabo Verde y Nueva Zelanda

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Santiago de Chile, 16 mar (EFE).- El seleccionador interino de Chile, Nicolás Córdova, anunció este lunes la lista de 26 jugadores para los partidos amistosos de marzo en Auckland contra Cabo Verde y Nueva Zelanda, clasificadas al Mundial 2026, en la que destaca el regreso del defensa Igor Lichnovsky y del lateral Diego Ulloa.

El primer partido será ante Cabo Verde el próximo viernes 27 en el Eden Park de Auckland, donde el día 30 se medirá con la selección local Nueva Zelanda, el lunes 30.

Lichnovsky, zaguero del Fatih Karagümrük de la SuperLiga turca, vuelve a ser citado tras nueve meses de ausencia, su último llamado fue en junio de 2025 por la eliminatoria sudamericana al Mundial, cuando jugaba en el América mexicano.

El defensor acompaña a otros futbolistas de mayor recorrido en la selección chilena como los zagueros Guillermo Maripán del Torino italiano, y Gabriel Suazo del Sevilla español, al igual que Ulloa, de Colo Colo, quien a los 22 años recibe su primer llamado.

El lateral forma parte de los ocho jugadores de la liga chilena que fueron incluidos en el listado donde predominan aquellos que militan en clubes extranjeros, entre los cuales está el extremo Lucas Cepeda, para quien será su primera asistencia luego de haber llegado al Elche español.

Con esta nómina, Córdova ratificó su plan de continuar con la consolidación de una nueva generación de jugadores para Chile con miras a las clasificatorias al Mundial 2030, tras dejar de citar a quienes formaron parte de la ‘Generación Dorada’, bicampeona de América en 2015 y 2016.

Algunos futbolistas de esa camada ya están retirados, mientras que el volante Arturo Vidal, de 38 años, aún está activo en el chileno Colo Colo, o el delantero Alexis Sánchez, de 37, quien juega en el extranjero con el español Sevilla.

El entrenador chileno postergó la esperada citación de los hermanos Reichmuth, Nils, un volante ofensivo de 24 años que juega en el Thun, y Miguel, de 23, que es mediocampista defensivo en el Zúrich, y comparten la nacionalidad suiza y chilena.

La Roja, que no se clasificó para el Mundial por tercera ocasión consecutiva, disputará otro amistoso ante la también clasificada Portugal en junio próximo antes del inicio de la Copa del Mundo que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

Chile cerró la eliminatoria en la décima y última posición de Sudamérica, tras los fallidos ciclos de los entrenadores argentinos Edurado Berizzo y Ricardo Gareca.

Los 26 jugadores citados son:

Arqueros: Lawrence Vigouroux (Swansea-GBR), Thomas Gilleir (Montreal-CAN) y Sebastián Mella (Huachipato).

Defensas: Benjamín Kuscevic (Toronto-CAN), Iván Román (Atlético Mineiro-BRA), Guillermo Maripán (Torino-ITA), Igor Lichnovsky (Karagumruk-TUR), Gabriel Suazo (Sevilla-ESP), Felipe Faúndez (O’Higgins), Ian Garguez (Palestino), Fabián Hormazábal (Universidad de Chile) y Diego Ulloa (Colo Colo).

Mediocampistas: Ignacio Saavedra (Rubin Kazán-RUS), Rodrigo Echeverría (León-MEX), Vicente Pizarro (Rosario Central-ARG), Felipe Loyola (Pisa-ITA), Lautaro Millán (Independiente-ARG), Javier Altamirano (Universidad de Chile-CHI) y Felipe Ogaz (O’Higgins-CHI).

Delanteros: Darío Osorio (Midtjylland-DEN), Maximiliano Gutiérrez (Independiente-ARG), Gonzalo Tapia (Sao Paulo-BRA), Ben Brereton (Derby County-GBR), Alexander Aravena (Portland Timbers-USA), Lucas Cepeda (Elche-ESP) y Benjamín Chandía (Coquimbo Unido). EFE

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