Liga de Quito ficha a Janner Corozo y deja a Barcelona sin uno de sus mejores futbolistas

Quito, 9 ene (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito anunció una de las contrataciones más sonadas del mercado de fichajes en Ecuador al dejar al Barcelona sin Janner Corozo, uno de los futbolistas más destacados de la última temporada en el conjunto amarillo.

El extremo derecho, de 30 años, vestirá la camiseta de la LDU procedente de uno de los mayores rivales a nivel nacional del equipo albo, donde en 2025 fue el máximo goleador del Barcelona en la primera división de Ecuador, con un total de 15 anotaciones.

Corozo ha fichado por un año con Liga de Quito sin que se hayan hecho públicas las cifras del traspaso por parte de ninguno de los dos clubes.

El Barcelona, de Guayaquil, agradeció en un comunicado a Corozo por su compromiso, profesionalismo y entrega defendiendo la camiseta amarilla, así como por las alegrías brindadas durante su etapa en el club, y le deseó suerte y éxitos en su nueva etapa.

El futbolista ecuatoriano ha desarrollado su carrera en la esfera nacional, donde ha vestido las camisetas del Macará, El Nacional, Independiente del Valle, Delfín, Barcelona y ahora Liga de Quito, mientras que su única experiencia internacional fue en Chile con el Everton, donde jugó en la segunda mitad de 2022. EFE

