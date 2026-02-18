Liga de Quito se refuerza con el atacante paraguayo Rodney Redes

Guayaquil (Ecuador), 17 feb (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito señaló este martes que se reforzará para este año con el atacante paraguayo Rodney Redes, desde la fase de Grupos de la Copa Libertadores, para la Liga Pro de Ecuador desde el próximo viernes y también para la Copa Ecuador.

«Rodney Redes llega al albo para defender nuestro colores. Bienvenido Rodney», indicó el Rey de Copas, como también le dicen a Liga, en su red social X sobre un cuadro con la fotografía de su nuevo atacante.

Redes, de 25 años, militó el año pasado con el Olimpia, de Paraguay, con el que anotó 12 goles y otorgó 8 asistencias, en los 48 partidos que disputó.

El atacante paraguayo comenzó su carrera profesional en 2018 con el paraguayo Guaraní, del que pasó en 2021 al cuadro estadounidense Austin y 2024 regresó a Paraguay para jugar con el Olimpia.

Redes fue pedido por el actual entrenador de Liga de Quito, el brasileño Thiago Nunes, que dispondrá también de su compatriota, el atacante Deyverson y el centrocampista peruano Jesús Pretell.

También continuarán en el Rey de Copas los defensas, el haitiano Ricardo Adé y el uruguayo Gian Allala; los centrocampistas, el boliviano Gabriel Villamil y el chileno Fernando Cornejo y el delantero colombiano Jeison Medina. EFE

