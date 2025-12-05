Ligera caída de la Bolsa de París (-0,09 %) en vísperas de la publicación del la Fed

1 minuto

París, 5 dic (EFE).- La Bolsa de París cerró esta semana con una ligera bajada, del 0,09 % en su selectivo CAC-40, en vísperas de la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre los tipos de interés.

En verde durante la mayor parte de la jornada, el indicador se dirigió hacia el terreno de las pérdidas en el tramo final y acabó en los 8.114,74 puntos, lo que sitúa las pérdidas semanales en el 0,10 %.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de algo más de 3.000 millones de euros.

La constructora Saint-Gobain se hizo con la cabeza del selectivo con una subida del 2,85 %, algo por delante del grupo inversor Edenred, que progresó un 2,83 % y del constructor automovilístico Stellantis, que mejoró un 2,16 %.

En el otro extremo, el operador de telecomunicaciones Orange se dejó un 2,07 %, frente al 1,54 % de Société Générale y el 1,36 % de TotalEnegies. EFE

