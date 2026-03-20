Ligero aumento de los casos de meningitis registrados en Inglaterra

afp_tickers

2 minutos

El número de casos de meningitis meningocócica pasó de 27 a 29 en el sureste de Inglaterra, como consecuencia de un brote que causó ya dos muertes, anunciaron el viernes las autoridades sanitarias británicas.

El nuevo balance incluye 11 casos que están siendo investigados.

El aumento en el número de casos es más limitado que el anunciado el jueves, cuando se reportaron siete nuevos en 24 horas, pasando de 20 a 27.

El programa de vacunación dirigida contra el meningococo B, lanzado por las autoridades en el campus de la Universidad de Kent, permitió administrar 2.360 inyecciones, precisó la agencia de seguridad sanitaria UKHSA en un comunicado.

Las autoridades sanitarias señalaron que se han distribuido más de 9.000 dosis de antibióticos.

Este tratamiento está destinado a los estudiantes de la universidad, a cualquier persona que haya asistido a la discoteca Club Chemistry en Canterbury entre el 5 y el 7 de marzo —fuente probable del brote—, así como al entorno cercano de las personas infectadas.

En un comunicado, el padre de Juliette Kenny, una joven de 18 años fallecida en el brote, hizo un llamado a las autoridades para ampliar la vacunación contra el meningococo B.

En Reino Unido, los bebés son vacunados contra el meningococo B desde 2015, pero las generaciones nacidas antes de esa fecha no están cubiertas.

«La huella que dejó Juliette debe ser la de un cambio duradero. Es hora de proteger a las familias de los estragos de la meningitis B», declaró el padre de la fallecida, agregando que ninguna familia debería vivir una «tragedia así».

Además de la alumna de secundaria, un estudiante de 21 años, de la Universidad de Kent, falleció también debido a esta enfermedad.

El ministro de Salud, Wes Streeting, calificó el brote como «sin precedentes».

La meningitis es una infección potencialmente mortal que afecta a las membranas protectoras que rodean el cerebro y la médula espinal, y es más común en niños pequeños y adolescentes.

La meningitis puede propagarse por el contacto estrecho, por ejemplo mediante «besos prolongados o compartir cigarrillos electrónicos y bebidas», explicó el ministro británico de Salud, Wes Streeting, esta semana a los diputados británicos.

Esta cepa bacteriana es más inusual y letal que la de tipo viral.

adm-psr/ahg