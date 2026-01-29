Lin-Manuel Miranda y Leguizamo encabezarán en Nueva York un acto solidario con Mineápolis

2 minutos

Nueva York, 29 ene (EFE).- Lin-Manuel Miranda y John Leguizamo encabezan la lista de actores de teatro que este sábado desafiarán las gélidas temperaturas en Nueva York en un acto en solidaridad con Minéapolis contra «la violencia y los abusos» de agentes de inmigración y en recuerdo de Renée Good y Alex Pretti.

El intérprete y compositor estadounidense y el actor colombiano unirán sus voces en el acto «The People’s Filibuster», convocado por The Public Theatre en las escalinatas de su sede en la calle Lafayette de Manhattan, en el que invitan al público a que les acompañe.

«Nos solidarizamos con nuestros vecinos de Minnesota y de todo el país que estén enojados y de luto, protestando contra la violencia y los abusos de poder y organizándose por la seguridad, la dignidad y los derechos humanos de todos», señala en un comunicado The Public Theatre.

La intención «es crear una interrupción colectiva que invite a la reflexión, la rendición de cuentas y el compromiso renovado con los valores que defendemos como nación, protestando y oponiéndonos a la violencia y los abusos abominables que estamos presenciando a nuestro alrededor», dijeron los actores.

Al acto asistirán líderes políticos y comunitarios, quienes leerán textos históricos de la fundación de EE.UU. junto con otros escritos y canciones que articulan los «ideales compartidos y aspiraciones democráticas, no solo como historia, sino como un llamado vivo a la acción», agrega la nota.

«Los artistas siempre han estado entre los primeros en nombrar lo tácito, escuchar lo inaudito e imaginar un mundo más justo», apunta la convocatoria.

Sus voces se suman a las de celebridades y empresarios que han expresado su repudio contra el Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE) tras las muertes de Good y Pretti por disparos, el 7 y 24 de enero.

Desde enero, el Gobierno de Donald Trump ha desplegado unos 3.000 agentes en Mineápolis, la mayor ciudad del estado de Minnesota, después de que la Casa Blanca pusiera el foco en casos de malversación de fondos federales en este estado ligados a guarderías gestionadas por la comunidad somalí. EFE

