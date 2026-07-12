Lionel Messi y la felicidad por un «triunfo muy duro»

Compartir

1 minuto

Redacción Deportes, 11 jul (EFE).- Lionel Messi se declaró este sábado en Kansas City muy feliz por la obtención de un triunfo y la clasificación a las semifinales del Mundial que resultaron muy exigentes para la selección argentina.

«Siento mucha felicidad por el triunfo, un triunfo muy duro», manifestó el capitán de la Albiceleste al término del partido que ganaron en tiempo de alargue a Suiza por 3-1.

La solidez del rival no resultó sorprendente para el capitán.

«Sabíamos que iba a ser un partido con mucha intensidad», dijo.

«Era importante para nosotros dar este paso para tener una semana más tranquila antes de lo que viene», dijo en alusión al partido del próximo miércoles contra Inglaterra en Atlanta.

Para Messi será una semifinal especial, ya que jugará la tercera de su carrera en una Copa del Mundo y, además, enfrentará por primera vez a Inglaterra, tanto en partidos oficiales como amistosos. EFE

og-hbr/laa

(foto)