Lisa Kudrow lleva el esperado regreso de ‘The Comeback’ al mundo de la IA en Hollywood

3 minutos

Burbank (EE.UU.), 19 mar (EFE).- Lisa Kudrow vuelve a meterse en la piel de la desesperada Valerie Cherish para enfrentarse al incierto mundo de la inteligencia artificial (IA) y buscar nuevamente un lugar en la exigente industria de Hollywood en la nueva temporada de ‘The Comeback’.

La serie, que se estrenará el 22 de marzo (23 en España) en HBO tras más de una década de ausencia, salta también en espacio y tiempo para retomar la vida de Cherish, una actriz de comedia de situación (sitcom) de la década de 1990 que busca recuperar su gloria.

«Ha envejecido, pero se siente como un proceso de envejecimiento natural» y aunque parece tener más confianza que en las anteriores temporadas, todavía mantiene la desesperación por mantenerse relevante, afirmó este jueves Kudrow en una rueda de prensa con varios medios, entre los que se encontraba EFE.

«Sentimos que el mundo puede haber escalado al punto de la desesperación en la que estaba Valerie en la primera temporada, no por la IA, sino por dónde está el mundo, la gente está desesperada por conseguir un trabajo y mantenerlo», agregó por su parte Michael Patrick King, creador de la serie.

En un contexto post pandemia y tras las masivas huelgas de guionistas y actores que sacudieron Hollywood en 2023 que paralizaron la industria por más de un año, «muchos de los personajes en esta temporada se aferran y todavía buscan una identidad y reconocimiento laboral», agrega King.

Tanto el creador de la serie como su protagonista, quien también es productora, la vuelta de Cherish «tenía que ser una idea como algo de IA, como el desafío de batalla definitiva para Valerie», afirmaron.

Sobre todo en un mundo en el que «todos están creando su propio programa de telerrealidad (reality show) en las redes sociales», sostuvo Kudrow.

«Puede que haya algo de entretenimiento con la IA que le guste a la audiencia público, pero (la IA) no va a dominarlo todo. Y la comedia viene del miedo», defendió la estrella de ‘Friends’.

Si bien el final de la temporada 2 «fue arriesgado» porque se llegó a mostrar a una Valerie Cherish que podía llegar lejos como persona en un programa de telerrealidad, para esta temporada se quiso ir un paso más allá «para hacerla un poco más humana o mostrar ese lado de ella», explicó King.

«Y ese fue el riesgo de esta temporada, Valerie sin conciencia de la cámara», dijo añadió.

Para la actriz estadounidense, conocida por interpretar a la genuina Phoebe Buffay en la mítica serie ‘Friends’, Cherish «es muy querida e importante» para su carrera. «Estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho en este proyecto, creo que es lo mejor que he hecho en mi vida», reconoció. EFE

mvg/mrl/eav

(foto)