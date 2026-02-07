Lisboa cierra sus cementerios y el Castillo de San Jorge este fin de semana por borrasca

1 minuto

Lisboa, 7 feb (EFE).- El Castillo de San Jorge, una de las principales atracciones turísticas de Lisboa, y los cementerios de la ciudad permanecerán cerrados este sábado y mañana, domingo, por el mal tiempo debido al paso de la borrasca Marta.

El Ayuntamiento explicó en un comunicado que ha adoptado esta medida «atendiendo a las condiciones meteorológicas y las recomendaciones de los servicios de Protección Civil».

En el caso de los cementerios, solo se abrirán para ceremonias fúnebres.

Asimismo, también permanecerá cerrada este fin de semana la Feira da Ladra, un popular mercadillo de la capital que abre los martes y los sábados.

Estas medidas se suman al cierre de los parques municipales de Lisboa, anunciado esta semana por el alcalde Carlos Moedas.

El Ayuntamiento también ha recomendado la cancelación de actividades deportivas, culturales y asociativas, además de evitar los desplazamientos innecesarios, no transitar ni aparcar por zonas potencialmente inundables, ni circular por áreas próximas al Tajo y recoger todos los objetos que estén sueltos en terrazas o tejados.

Trece distritos de Portugal, entre ellos Lisboa, y toda la costa están bajo aviso naranja, el más grave por detrás del rojo, este sábado debido a la borrasca «Marta», que ha traído fuertes lluvias, nieve, viento y oleaje intenso. EFE

ssa/rml