Lista de las 37 ONG que operan en Gaza a las que Israel retirará mañana la licencia
Jerusalén, 31 dic (EFE).- El Gobierno de Israel retirará mañana 1 de enero las licencias a 37 ONG que operan en Gaza y también en Cisjordania, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), al considerar que empleados de esas organizaciones «estuvieron involucrados en actividades terroristas».
Esta es la lista, a la que ha tenido acceso EFE a través de una fuente del Gobierno israelí, de las organizaciones afectadas, varias de ellas españolas, que tendrán hasta el 1 de marzo para completar el cese de sus actividades en los territorios palestinos.
1. Acción contra el Hambre.
2. Action Aid.
3. Alianza por la Solidaridad.
4. Artsen Zonder Grenzen (Médicos sin Fronteras Holanda).
5. Campaign for the Children of Palestine (CCP Japón).
6. CARE.
7. DanChurchAid.
8. Danish Refugee Council.
9. Handicap International – Humanity and Inclusion.
10. Japan International Volunteer Center.
11. Médicos del Mundo Francia.
12. Médicos del Mundo Suiza.
13. Médicos Sin Fronteras Bélgica.
14. Médicos Sin Fronteras Francia.
15. Médicos del Mundo España.
16. Mercy Corps.
17. Médicos Sin Fronteras España.
18. Norweigan Refugee Council.
19. Oxfam Novib.
20. Première Urgence Internationale.
21. Terre des Hommes Lausanne.
22. The International Rescue Committee (IRC).
23. WeWorld-GVC 24 – World Vision International.
25. Relief International.
26. Fondazione AVSI.
27. Movimiento por la Paz – MPDL.
28. American Friends Service Committee (AFSC).
29. Medico International.
30. The Palestine Solidarity Association (PSAS) Suecia.
31. Defense for Children International.
32. Medical Aid for Palestinians Reino Unido.
33. Caritas Internationalis.
34. Caritas Jerusalem.
35. Near East Council Churches.
36. OXFAM Quebec.
37. War Child Holanda. EFE
