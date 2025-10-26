Lituania cierra su frontera con Bielorrusia tras incidentes con globos en espacio aéreo

Riga, 26 oct (EFE).- Lituania cerró indefinidamente su frontera con Bielorrusia después de que el aeropuerto internacional de Vilna, la capital lituana, dejara de operar por tercera noche consecutiva este domingo tras detectarse globos en el espacio aéreo del país báltico procedentes de Bielorrusia.

«Lituania cierra indefinidamente su frontera con Bielorrusia», informó la radiotelevisión pública lituana ‘LRT’, que citó como fuente al Centro Nacional de Gestión de Crisis. EFE

