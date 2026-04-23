Llega a Venezuela el nuevo encargado de Negocios de Estados Unidos

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Caracas, 23 abr (EFE).- El nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, informó este jueves que ya se encuentra en el país suramericano, donde sustituirá a la diplomática Laura Dogu.

En la cuenta en X de la embajada estadounidense, Barrett aseguró que seguirá «implementando el plan de tres fases» del presidente norteamericano, Donald Trump, para este país: estabilización, recuperación y transición. EFE

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