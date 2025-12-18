Llegada de Kast genera miedo a migrantes venezolanos y felicidad a oposición en el exilio

Víctor Castelló

Santiago, 18 dic (EFE).- Los inmigrantes irregulares venezolanos en Chile viven una encrucijada desde que le ultraderechista José Antonio Kast ganara las presidenciales el pasado 14 de diciembre: entre el miedo a ser arrestados o retenidos y la amenaza de ser expulsados y verse forzados a regresar a su país.

Algunos luchan por una regularización contrarreloj antes de que tome posesión el próximo día 11 de marzo. Mientras tanto, los políticos venezolanos que residen en Chile celebran la victoria de Kast pero creen que su discurso anti inmigración se moderará ahora que ya es presidente.

Y es que según un informe publicado este jueves por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), la migración venezolana es ya una gran contribución para Chile, con gran potencial de futuro.

Actualmente aportan un 1,03% de la recaudación fiscal, cifra que se podría elevar al 1,28 si se opta por una regularización e integración efectiva del casi medio millón de migrantes venezolanos que viven en Chille, el país con la tasa de ocupación más amplia de migrantes en Latinoamérica.

El documento subraya, además, que es la población que tiene una mayor intención de permanecer en el país y de no volver a su patria de toda la región, con un 82 %.

Miedo a la expulsión

Manuel, un inmigrante irregular que nos solicita que cambiemos su nombre por seguridad, asegura que entró al país hace varios años mediante un paso no habilitado. Contrató a un coyote, una persona que trafica con el paso de personas para la salida de Venezuela, y se embarcó en una vida en Chile. Afirma a EFE que le da “temor abandonar el país”.

“Me da un poco de miedo .Tengo una vida establecida aquí. Kast te invita a salir del país pero yo ahora mismo no tengo recursos”, explica antes de calificar de engañosa la propuesta en campaña del candidato, quien dijo que tendrían que “salir para volver a entrar por la puerta”, como migrantes regulares.

“Eso es mentira. Él dice que salga y que nos recibe de nuevo con una visa y legalmente, pero eso no va a suceder”, afirma Manuel.

“No todos somos delincuentes. La mayoría estamos sobreviviendo como lo hago yo. Luchando. Yo no tengo mis papeles pero tengo la mejor disposición de trabajar y contribuir al país si me llegan a dar la oportunidad de regularizar”, agrega a EFE.

Aún así, se alegra de la victoria de Kast. “Me alegro porque Chile no cayó en el comunismo. Espero que con la derecha el país avance, este país me ha brindado oportunidades. Si hubiera estado regular, habría votado por Kast. El comunismo nunca deja avanzar a un país”, sentencia.

Aumento de la xenofobia

Alma es otra venezolana que pide no publicar su nombre ante la coyuntura actual. En 2021 atravesó irregularmente Colombia, Ecuador y Perú hasta llegar a Iquique, en Chile. Luego voló a Santiago. Su marido y sus dos hijos ya están regularizados, aunque su hija ahora se encuentra en Venezuela y reclama que llevan meses para conseguir una visa. Alma sigue irregular.

“En la campaña de Kast lo único de lo que se habló fue de sacar a las personas irregulares. Ha crecido mucho la xenofobia y la mayoría de las personas ni siquiera estudiaron el proyecto que tenía Kast y solamente se enfocan en sacar a los irregulares”, explica Alma, quien cree que si hubiera cambio de Gobierno en Caracas muchos regresarían.

«La situación en Venezuela era terrible. Si cae el gobierno de Maduro se va a regresar muchísima gente que está aquí. Sobre todo personas irregulares que tienen temor. Yo trabajo desde casa y no tengo que salir corriendo cada vez que viene un carabinero (policía)”, augura.

Oposición en el exilio, feliz con la llegada de Kast

Guarequena Gutiérrez Silva, que fue embajadora de Venezuela en Chile cuando el líder de la oposición era Juan Guaidó, tiene un sentimiento distinto.

“Preferimos que ganara él. Jara (contrincante de Kast en la segunda vuelta) es militante del Partido Comunista. Eso, a los venezolanos, incluso a los irregulares, les da mucho miedo”.

Igual que Gabriel Cardozo, quien hizo campaña por Kast en 2021 desde el sector migrante venezolano, pero cree que éste no va a cumplir su promesas.

“Cuando Kast habla de los migrantes y deportaciones es, nada más, un decir para acaparar votos en la comunidad chilena. Mientras estén las relaciones diplomáticas rotas con Venezuela, no hay manera de posible de deportar», afirma.

«Tampoco de hacer deportaciones masivas en el cumplimiento de las normas internacionales que el mismo Chile ha asumido. Si algo caracteriza a Kast es que va a actuar siempre pegado a la legalidad”, sentencia. EFE

