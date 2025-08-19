Llegan 134 migrantes en seis embarcaciones en un mismo día a islas españolas de Baleares

The Swiss voice in the world since 1935

Madrid, 19 ago (EFE).- Las autoridades de España rescataron este martes 134 migrantes en seis embarcaciones llegadas en un mismo día a las proximidades de las islas Baleares, en el Mediterráneo español, que se suman a los 160 rescatados el lunes.

Las primeras tres embarcaciones se hallaron al sur de las islas de madrugada con 24, 20 y 14 ocupantes, respectivamente, procedentes del norte de África, mientras que en torno al mediodía se ubicaron otras dos con 26 y 25 personas, respectivamente, de origen subsahariano.

Finalmente fueron rescatadas otras 25 personas procedentes del Magreb en una última embarcación por la tarde.

Estos 109 migrantes se suman a los 160 migrantes rescatados este lunes tras alcanzar las costas del sur de las islas baleares de Mallorca, Ibiza y Formentera a bordo de 9 embarcaciones.

En lo que va de año un total de 251 embarcaciones han llegado a las costas de Baleares con 4.700 migrantes, de acuerdo con el recuento de EFE a partir de las cifras de la Delegación del Gobierno en el archipiélago.

Las llegadas de migrantes a las islas Baleares aumentaron un 77 % hasta el 15 de agosto, respecto al mismo periodo de 2024, mientras que la llegada de migrantes totales a España han descendido un 29,3 %. EFE

