Llegan a Ashdod los activistas de la Flotilla capturados por Israel en aguas

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Jerusalén, 20 may (EFE).- Los 430 activistas de la Flotilla Global Sumud capturados en aguas internacionales entre el lunes y el martes llegaron hoy, miércoles, a la ciudad portuaria israelí de Ashdod (sur), informó a EFE el centro legal a cargo de su defensa en el país, Adalah.

«Acaban de llegar a Ashdod», indicó a EFE pasadas las 6.00 GMT uno de los portavoces de la organización, Moatasem Zedan.

Después de la media noche del martes, el Ministerio de Exteriores de Israel anunció que todos ellos habían sido trasladados a barcos militares que los llevarían hasta Ashdod.

Según denunció Adalah, a diferencia de lo ocurrido con otras flotillas, Israel mantuvo en este caso a los cientos de activistas en un barco que contaba con prisión.

Su defensa también informó de que no ha podido comunicarse con los activistas desde su detención.

A pesar de que ya están en Ashdod, los abogados de Adalah aún no han podido reunirse con ellos: «Están esperando fuera a que les dejen entrar», explicó Zedan en mensajes de texto.

Tras dos días de operaciones, las Fuerzas Armadas israelíes completaron el asalto e interceptación de los dos últimos barcos de una flotilla integrada por cerca de medio centenar de embarcaciones que trataban de alcanzar la Franja de Gaza en la tarde del martes.

El lunes, la Armada detuvo una treintena de los más de 50 navíos que buscan romper el bloqueo marítimo que Israel impone en Gaza desde 2007 y entregar ayuda humanitaria a la población. Después, el martes, sus soldados detuvieron progresivamente los 10 últimos navíos que se encontraban a unos 150 kilómetros de este territorio palestino.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, que consideró ilegales las detenciones, cifra entre una y dos decenas el número de españoles que navegaban en la flotilla.EFE

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