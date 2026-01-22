Llegan a Chile 145 brigadistas mexicanos para ayudar en la extinción de los incendios

Ciudad de México, 22 ene (EFE).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México anunció este jueves que 145 brigadistas de la Comisión Nacional Forestal llegaron a Chile para ayudar a extinguir unos incendios que están golpeando el sur del país y que han provocado la muerte de al menos 21 personas.

A través de sus redes sociales, la Cancillería mexicana informó que los efectivos de emergencias arribaron a la ciudad chilena de Concepción, siguiendo las «instrucciones» de la presidenta del Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Por su parte, la propia gobernante mexicana respondió a una publicación de su homólogo chileno, Gabriel Boric, en la que le daba las gracias por esta ayuda, afirmando que el país «siempre será solidario con todos los pueblos del mundo».

De acuerdo a la SRE, este gesto reafirma la «permanente solidaridad» mexicana con el «hermano pueblo chileno en estos momentos difíciles, como la ha recibido en tantas ocasiones de su parte».

Esta misión de cooperación fue organizada por la Comisión Nacional Forestal, de la que forman parte los brigadistas, por las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la de Defensa, así como por el Centro Nacional de Prevención de Desastres de México.

«Deseamos todo lo mejor a los brigadistas mexicanos, en esta tarea solidaria con nuestras hermanas y hermanos chilenos, y los esperamos pronto de vuelta en casa», concluyó la Cancillería.

Sheinbaum adelantó el pasado lunes, en su conferencia de prensa diaria, el apoyo de México al Gobierno chileno tras los incendios forestales en las regiones sureñas de Ñuble y el Biobío que han dejado, por el momento, 21 muertos.

“Vamos a enviar apoyo a Chile por los incendios que están sufriendo. Una situación difícil, aunque quede lejos, de todas maneras, va a haber apoyo”, acotó la mandataria.

Los fuegos han dejado más de 20.000 personas damnificadas, 817 viviendas destruidas y más de 40.000 hectáreas calcinadas en Ñuble y Biobío, a 400 y 500 kilómetros al sur de la capital, según los datos del Ejecutivo chileno.

Tanto el presidente Gabriel Boric, como su sucesor, José Antonio Kast –que asumirá el poder el 11 de marzo–, se desplegaron el pasado miércoles en el terreno para apoyar a las víctimas. Ambos han dado señales de unidad y han coincidido en que al actual Gobierno le toca enfrentar la emergencia y a la siguiente Administración la reconstrucción. EFE

