Llegan a Cuba 76 migrantes irregulares devueltos por Estados Unidos

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La Habana, 21 may (EFE).- Cuba recibió este jueves un vuelo con 76 migrantes irregulares deportados por Estados Unidos «en cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales», según informó el Ministerio del Interior (Minint) de la isla.

Este grupo de migrantes insulares -integrado por 66 hombres y 10 mujeres- llegó al aeropuerto internacional José Martí de La Habana.

Con ellos suman 612 las personas retornadas a la isla en lo que va de este año mediante 18 operaciones realizadas desde distintos países de la región, refirió el comunicado del Minint.

Las autoridades cubanas también subrayaron que ratifican «su compromiso con una migración regular, segura y ordenada», al tiempo que reiteraron «el peligro y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país».

Cuba ha informado que recibió 1.669 migrantes irregulares desde Estados Unidos y otras naciones de la región en 2025.

Los Gobiernos de La Habana y Washington tienen un acuerdo bilateral para que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio estadounidense sean deportados de vuelta al país caribeño.

Por otro lado, los vuelos de deportación que estaban suspendidos desde 2020 fueron retomados a finales de abril de 2023 principalmente para los cubanos considerados «inadmisibles», tras estar retenidos en la frontera con México.

Durante el periodo fiscal 2025 (del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025), llegaron a Estados Unidos un total de 33.056 cubanos, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de ese país (CBP, por sus siglas en inglés).

La cifra representa un desplome drástico en comparación con el año fiscal 2024 cuando llegaron 217.615 cubanos, debido al endurecimiento de las políticas migratorias de la Administración del presidente Donald Trump.

Cuba registra desde hace más de seis años una grave crisis económica, marcada por el colapso de la infraestructura energética, desabastecimiento de combustible y alimentos, y una elevada inflación, lo que ha generado un éxodo migratorio masivo sin precedentes. EFE

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