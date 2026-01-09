LLegan a España los cinco presos españoles liberados en Venezuela

Madrid, 9 ene (EFE).- Los cinco presos españoles liberados en Venezuela llegaron a Madrid este viernes en un vuelo procedente de Bogotá, según confirmó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en un mensaje en la red social X.

La hispanovenezolana Rocío San Miguel, así como José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona llegaron a la terminal 4 del aeropuerto de Madrid tras ser liberados el jueves dentro de la excarcelación de un «número importante» de presos políticos, según anunciaron las autoridades de Caracas.

«Hoy es un día feliz. Ya están en España los cinco compatriotas liberados ayer en Venezuela. Han podido reencontrarse, por fin, con sus familias y amigos. Espero poder verles pronto y les deseo que recobren la normalidad de sus vidas con rapidez», manifestó Albares. EFE

