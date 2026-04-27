Llegan a Panamá tres mujeres de 10 detenidos en Cuba en febrero

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Tres mujeres de un grupo de diez panameños detenido en febrero en Cuba por el presunto intento de difundir propaganda «subersiva» contra el gobierno de la isla, llegaron este sábado a Panamá, tras ser liberadas gracias a gestiones diplomáticas, constataron periodistas de la AFP.

Los panameños fueron detenidos al ingresar a Cuba «con el propósito de confeccionar letreros con contenidos de carácter subversivo contrarios al orden constitucional», según la acusación del gobierno cubano.

Las tres mujeres llegaron este sábado al aeropuerto panameño de Tocumen en un vuelo comercial y fueron recibidas con abrazos por sus familiares y amigos.

La liberación de las panameñas se produjo luego de que en marzo el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, realizó una visita a la isla.

Los implicados «reconocieron ser los autores de los hechos» tras su arresto el 28 de febrero en La Habana, según dijo entonces el gobierno cubano.

Cuba asegura que los 10 panameños declararon que recibirían entre 1.000 y 1.500 dólares cada uno por su misión.

El grupo fue detenido poco después de que guardacostas cubanos interceptaran una lancha procedente de Estados Unidos con diez personas armadas, cuando intentaban infiltrarse «con fines terroristas», en un contexto de crecientes tensiones con Washington.

bur/cmm/vel