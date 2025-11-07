Llegan a Paraguay las primeras 70.200 dosis de la vacuna contra el dengue

Asunción, 6 nov (EFE).- El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de Paraguay informó este jueves la llegada al país de 70.200 dosis de la vacuna contra el dengue que serán distribuidas, en una primera fase, entre niños de 6 a 8 años de 16 ciudades.

Paraguay registra en las últimas tres semanas, entre el 5 al 25 de octubre, 1.835 notificaciones de dengue, de los cuales 1.101 fueron sospechosos y ninguno confirmado, según el último reporte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

El director del PAI, Luis Cousirat, declaró en la Radio Ñandutí que en dos semanas más iniciarán las campañas de vacunación.

«Hoy el grupo más vulnerable, según los datos epidemiológicos, es la población pediátrica», dijo Cousirat al destacar que los casos de dengue en niños son los que con mayor frecuencia derivan en hospitalizaciones.

El funcionario aseguró que debieron priorizar la inmunización de los niños en la primera etapa, debido a la limitada disponibilidad de dosis, ya que, según dijo, la vacuna es solo es producida por la farmacéutica japonesa Takeda.

Cousirat detalló que los pequeños entre 6 y 8 años concentran más de 5.400 casos de dengue por cada 100.000 niños afectados con la enfermedad.

Los 16 municipios seleccionados, entre ellos Asunción, y ciudades de los departamentos de Central, Paraguarí (centro) e Itapúa (sur), tienen «alta intensidad de transmisión del dengue», destacó.

La vacuna, que se aplicará en dos dosis con un intervalo de tres meses entre ellas, «tiene una efectividad de un 84 % para formas graves» de dengue, dijo el director.

Cousirat avanzó que para el próximo año está previsto «el arribo de más dosis», lo que permitirá ampliar la franja etaria de beneficiarios y llegar con programas de vacunación a más ciudades donde el dengue «sigue siendo un problema de salud pública».

Recordó además que Paraguay, «al ser un país endémico» para el dengue, afecta a una población más amplia que la pediátrica.

La vacunación, afirmó, es una «herramienta más» en la lucha contra el dengue, una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti.EFE

