Llegan a Tailandia 20 marineros del barco atacado en Ormuz pero tres siguen desaparecidos

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Bangkok, 16 mar (EFE).- Los 20 marineros que Tailandia anunció la semana pasada que repatriaría después de que el carguero en el que navegaban sufriera un ataque en el estrecho de Ormuz reivindicado por Irán llegaron este lunes al país, mientras otros tres tripulantes permanecen desaparecidos.

Precious Shipping, la naviera propietaria del buque asaltado, el MV Mayuree Naree, informó en un comunicado de que los 20 marineros «llegaron sanos y salvos» al aeropuerto internacional de Suvarnabhumi (Bangkok), donde fueron recibidos por «altos ejecutivos de la compañía».

Tras la repatriación, la «máxima prioridad» de la compañía es «continuar los esfuerzos para localizar a los tres tripulantes que aún permanecen desaparecidos», indicó la naviera.

El MV Mayuree Naree sufrió el pasado miércoles un ataque en aguas del estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio energético global y uno de los focos de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en medio de una escalada de ataques contra embarcaciones que operan en sus aguas.

La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó posteriormente el ataque, que provocó un incendio a bordo y obligó a la tripulación a evacuar la embarcación y solicitar asistencia.

Operaciones de rescate de la Marina Real de Omán permitieron poner a salvo a 20 marineros y se iniciaron labores de búsqueda para localizar a otros tres tripulantes.

Tailandia anunció el jueves que había convocado al embajador iraní en Bangkok tras el ataque en Ormuz, por donde, en tiempos de paz, circula en torno al 20 % del petróleo y del gas natural licuado mundiales.

En este contexto, los países del Sudeste Asiático dijeron el viernes que apuestan por «diversificar fuentes y rutas» de suministro energético ante la crisis disparada por la guerra en Oriente Medio y después de que EE. UU. anunciara que autorizará temporalmente la compra de petróleo ruso en tránsito.

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el sábado a algunos países su colaboración enviando «buques de guerra» al estrecho de Ormuz para mantenerlo «abierto y seguro» después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jameneí, dijera que el estratégico paso permanecería cerrado. EFE

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