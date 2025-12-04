Llegan a Venezuela 259 migrantes en un vuelo de repatriación proveniente de México

Caracas, 4 dic (EFE).- Un vuelo proveniente de México, con 259 migrantes venezolanos repatriados, aterrizó este jueves al aeropuerto internacional de Maiquetía de Caracas, en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y la ola de cancelaciones de vuelos desde y hacia el país suramericano.

En una publicación en Instagram, el Ministerio de Interior venezolano informó de que en el avión, operado por la aerolínea estatal Conviasa, llegaron 76 hombres, 79 mujeres y 104 niños.

Se trata del viaje 96, en lo que va del año, del plan Vuelta a la Patria, el programa de repatriación gestionado por el Estado.

Es el tercer vuelo de venezolanos retornados que llega al país en esta semana. El miércoles arribó desde México otro vuelo de Conviasa, con 304 migrantes venezolanos, y también un vuelo de Eastern Airlines con 266 repatriados desde Estados Unidos.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, afirmó el miércoles que, hasta la fecha, han regresado al menos 18.354 venezolanos como parte del plan Vuelta a la Patria.

Los vuelos llegan en medio de las crecientes tensiones, después de que el pasado sábado el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que el espacio aéreo venezolano debía considerarse «cerrado en su totalidad», un mensaje que Caracas repudió «con absoluta contundencia».

Tras la declaración de Trump, Venezuela había afirmado que Estados Unidos suspendió «de manera unilateral, los vuelos de migrantes venezolanos». Las autoridades estadounidenses no anunciaron la suspensión de este acuerdo, suscrito por ambos países -sin relaciones desde 2019- en enero de este año.

El martes, sin embargo, el Ministerio de Transporte de Venezuela informó que el Gobierno autorizó la llegada de los vuelos operados por Eastern Airlines, que habitualmente aterrizan en el país dos veces por semana -miércoles y viernes-, tras recibir una solicitud de la Administración de Trump.

La tensión entre Washington y Caracas ha venido en ascenso tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra las drogas procedentes de Latinoamérica, pero que la Administración chavista tacha de «amenaza» e intento de propiciar un cambio de régimen.EFE

