Llegar a Cádiz en una patera: la española ‘Aya en el Desierto’ desembarca en Cartoon Movie

3 minutos

Burdeos (Francia), 4 mar (EFE).- La película española ‘Aya en el Desierto’, un filme de animación a cargo de Alhena Production sobre una niña que cruza el estrecho de Gibraltar en una patera hasta Cádiz, desembarca en el Cartoon Movie de Burdeos (Francia), el mayor foro de coproducción de cine animado en Europa.

La película, que aún se encuentra en fase de desarrollo, cuenta la historia de Aya, una niña marfileña que llega a la ciudad gaditana en una patera disfrazada de chico y se refugia en la fantasía del relato de una legendaria guerrera marfileña para lidiar con sus circunstancias, cuyas aventuras «se imagina como un reflejo de su propia experiencia».

Así lo describió en declaraciones a EFE la directora y coguionista de la película, Julia Horrillo, que, tras haber recibido 400.000 euros de Radio Televisión Española en 2026, presenta ahora su proyecto a profesionales de la animación de toda Europa.

Si bien aseguró sentir «vértigo» ante la presentación de su película, que ya recibió el premio Paramount + en Roma en 2024, Horrillo se mostró optimista con la posibilidad de «pescar talento» entre los asistentes al Cartoon Movie para sumar al proyecto y «darle legitimidad» a la cinta.

Al Cartoon Movie acuden desde animadores y dibujantes de todo el continente hasta productores con voluntad de invertir, lo cual lo convierte en un nexo idóneo para proyectos como el de Horrillo, originalmente presentado en el Cartoon Springboard de 2022, foro análogo en el que descubrir a los jóvenes talentos de la industria y que se celebra en Madrid.

En el caso de ‘Aya en el Desierto’, que originalmente se concibió como un trabajo final de grado (TFG), primero tuvo que pasar por muchos años de documentación y revisión. Un recorrido que ha sido «largo e intenso» pero que ha dado sus frutos, dijo Horrillo.

«Una vez entregamos el TFG, dijimos ‘pues ya está, hasta aquí esta historia’, pero nos seleccionaron en el clúster de la semana del talento audiovisual de Cataluña, donde presentamos el proyecto y conocimos a Alhema, la productora», contó su directora.

Con ‘Aya en el Desierto’, Horrillo dijo querer hablar de aquello que le «tocaba de cerca» con esta película, en referencia a su infancia en Sevilla y a la costa gaditana.

«A lo largo de mi vida me he encontrado muchas pateras en mi playa y cuando eres pequeña no le das la importancia que tiene porque no eres capaz de verla, pero una vez te haces mayor te vas dando cuenta de que has normalizado una crisis humanitaria», explicó.

La producción también ha recibido el apoyo económico del Instituto Catalán de Empresas Cultural y del programa MEDIA de la Comisión Europea, pero el Cartoon Movie le ofrecerá ahora la oportunidad de explorar tanto nuevas vías de financiación como potenciales compañeros de trabajo.

La presente edición del Cartoon Movie de Burdeos acoge a 50 proyectos procedentes de 21 países, cinco de los cuales son largometrajes de producción española, lo que convierte a España en el tercer país con mayor presencia en el encuentro, únicamente por detrás de Francia, con 15 proyectos, y de Alemania, con seis. EFE

plc/cat/psh

(foto) (vídeo)