Localizan tercer cuerpo atrapado tras colapso de edificio en el centro de Ciudad de México

Ciudad de México, 10 mar (EFE).- Autoridades mexicanas localizaron esta mañana el tercer cuerpo de las personas que quedaron atrapadas tras el colapso de un edificio en proceso de demolición en el centro de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina, aunque aún trabajan en su rescate.

“Derivado de los trabajos que se realizan para encontrar al último trabajador afectado por el colapso parcial del edificio ubicado en Av. San Antonio Abad, lamentablemente, se confirma su fallecimiento. Continuamos realizando labores para la recuperación del cuerpo”, señaló la dependencia en su cuenta de X.

Horas antes, Juan Manuel Pérez Cova, director del Heroico Cuerpo de Bomberos, precisó que durante las primeras horas de este martes, se había localizado el segundo cuerpo de los tres que habían quedado atrapados tras el derrumbe.

“En este momento se recupera el segundo cuerpo de las tres personas atrapadas en el colapso del edificio en San Antonio Abad. Se pone a disposición de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, indicó el funcionario.

El derrumbe ocurrió la tarde del lunes en un inmueble ubicado en la intersección de la Calzada San Antonio Abad y Alfredo Chavero, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc, en el centro de la capital.

Según autoridades locales, el edificio estaba siendo demolido debido a daños estructurales ocasionados por los sismos de Terremoto de México de 1985 y Terremoto de México de 2017.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, había informado previamente que una persona murió tras quedar atrapada bajo los escombros luego de cerca de cuatro horas de labores de rescate, mientras otras dos permanecían sin ser localizadas.

Un trabajador más fue rescatado poco después del colapso y trasladado a un hospital con “politraumatismos”, según detalló la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señaló que el incidente ocurrió por un “colapso no controlado” mientras los trabajadores realizaban labores de demolición en el tercer nivel del inmueble.

Las autoridades indicaron que decenas de empleados de una empresa privada se encontraban en el edificio y en sus alrededores al momento del derrumbe, por lo que se evacuó a 57 personas de la zona.

La jefa de Gobierno también descartó que el accidente esté relacionado con las obras urbanas que se realizan sobre la cercana Calzada de Tlalpan, una de las principales vías de la capital que conecta con el Estadio Azteca —recientemente renombrado Estadio Banorte—, donde se inaugurará el Copa Mundial de la FIFA 2026. EFE

