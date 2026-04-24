Lockheed Martin confirma el pago de Perú por la compra de 12 aviones de combate F-16

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La empresa estadounidense Lockheed Martin confirmó este jueves que Perú adquirió 12 aviones de combate F-16 para modernizar su flota áerea luego que el gobierno pagara una primera cuota de 462 millones de dólares por la compra.

La operación financiera se concretó el miércoles a pesar de la negativa del presidente interino del país, el izquierdista José María Balcázar, quien pidió postergar la adquisición hasta que el próximo gobierno asuma en julio.

La posición contraria del presidente desató una crisis política que provocó la renuncia de dos ministros claves del gobierno, el canciller Hugo de Zela y el ministro de Defensa, Carlos Díaz, quienes estaban a favor de firmar el contrato por los F-16.

Esta nueva crisis se produce en el contexto de unas elecciones presidenciales caóticas, cuya segunda vuelta está programada para junio.

«Nos enorgullece que el F-16 más avanzado que hemos producido contribuya a proteger la soberanía nacional de Perú», dijo Mike Shoemaker, vicepresidente de Lockheed Martin citado en un comunicado de la compañía.

La empresa resaltó que «acoge con satisfacción el anuncio del gobierno de Perú de adquirir 12 nuevos aviones F-16 Block 70», para modernizar su flota aérea.

«Estamos bien contentos con el trato que se cerró», dijo el embajador de Estados Unidos en Lima, Bernardo Navarro, durante una visita a una base policial antidrogas en la selva.

El Ministerio de Economía anunció la noche del miércoles que transfirió 462 millones de dólares como parte del primer pago del contrato con Lockheed Martin.

Dicho pago se produce tras la firma de un contrato el lunes entre representantes de la empresa y la Fuerza Aérea de Perú.

La embajada de Estados Unidos en Lima confirmó que «una firma técnica tuvo lugar el 20 de abril de 2026, con pleno conocimiento de los más altos niveles del gobierno peruano».

ljc/nn