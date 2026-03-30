Logia masónica francesa en el centro de turbio juicio por asesinato

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Veintidós personas comparecen en un juicio en Francia el lunes, acusadas de asesinato y otros delitos graves relacionados con miembros de una logia masónica a quienes se acusa de dirigir escuadrones de sicarios.

Trece de los acusados se enfrentan a cadena perpetua.

Entre los procesados hay cuatro militares del servicio de inteligencia exterior de Francia (DGSE), dos policías, un exagente de inteligencia interior retirado, un guardia de seguridad y dos directivos empresariales.

Se les acusa del asesinato de un piloto de carreras, del intento de asesinato de una coach empresarial y de un sindicalista, de agresión con agravantes y de asociación delictiva, todo ello en nombre de una red mafiosa dentro de la antigua logia masónica Athanor, en el suburbio parisino de Puteaux.

La mayoría de los masones en el banquillo, de entre 30 y 73 años, no tienen antecedentes penales.

El caso se desencadenó tras un intento fallido de asesinato por encargo en julio de 2020, cuando dos militares fueron detenidos en posesión de armas cerca de la vivienda de una coach empresarial.

Durante los interrogatorios, afirmaron que creían haber recibido la orden de asesinarla en nombre del Estado francés, bajo el argumento de que trabajaba para la agencia de espionaje israelí Mosad.

El líder del grupo de sicarios admitió bajo custodia policial que él o sus asociados llevaron a cabo la mayoría de las agresiones, robos y asesinatos de la mafia de Athanor, incluido el homicidio de un piloto de carreras.

Con el tiempo, los delitos ordenados por la mafia masónica pasaron de venganzas menores a homicidios, según la investigación.

«Mi clienta encuentra aterrador que las figuras clave en este caso —policías, exagentes de la DGSI y masones— son precisamente las personas que se supone deben actuar por el bien de la sociedad», declaró Jean William Vezinet, abogado de la coach empresarial.

Se espera que el juicio dure al menos tres meses.

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