Londres defiende que el acuerdo sobre Chagos garantiza operaciones del R.Unido y EE.UU.

Londres, 20 ene (EFE).- El Gobierno del Reino Unido se defendió este martes de las críticas del presidente Donald Trump a la entrega británica del archipiélago de Chagos a Mauricio al subrayar que el acuerdo con ese país del océano Índico garantiza las operaciones militares conjuntas de Londres y Washington en la isla de Diego García.

El Reino Unido «nunca comprometerá su seguridad nacional», puntualizó a los medios un portavoz del Ejecutivo laborista después de que Trump calificase de «GRAN ESTUPIDEZ» el pacto para ceder la soberanía del archipiélago de Chagos a Mauricio, acordado en 2025, y de arrendar Diego García por un periodo de 99 años. EFE

