Los 20.000 hogares afectados aún por gran apagón en Berlín recuperarán suministro en breve

(Actualiza con nuevo comunicado de Grupo Volcán)

Berlín, 7 ene (EFE).- Los casi 20.000 hogares y 850 locales comerciales que aún permanecían sin luz tras el incendio del sábado que causó un apagón y dejó sin electricidad a 45.000 consumidores y 2.200 comercios en el suroeste de Berlín recuperarán el suministro este miércoles, mientras que dos comunicados distintos firmados por un supuesto ‘Grupo Volcán’ difundieron versiones contradictorias sobre la autoría.

«Restablecimiento del suministro eléctrico en el suroeste de Berlín. Nivel de alerta: peligro. A lo largo del día se restablecerá el suministro en las zonas afectadas por el corte de electricidad», podía leerse en un aviso del departamento regional del Interior en las aplicaciones de alerta de los teléfonos móviles de los residentes en Berlín emitido a las 09.30 hora local (08.30 GMT).

La reparación de la red se ha llevado a cabo con éxito en el lugar del sabotaje, un puente de cables sobre el canal de Teltow.

Narrativas contradictorias

La Fiscalía General de Alemania (GBA) informó el martes de que había asumido la investigación del ataque incendiario, que fue reivindicado el propio sábado en internet por el ‘Grupo Volcán’, un supuesto grupúsculo de extrema izquierda que se había acciones de sabotaje desde 2011.

Después de que se difundieran en redes sociales teorías sobre una presunta autoría rusa basadas en análisis textuales del manifiesto, otro comunicado volvió a reivindicar el martes el sabotaje, negando que hubiese sido una «operación bajo falsa bandera».

El escrito rechazó una insinuaciones que «no son más que un intento de ocultar la propia impotencia» y acusó a las autoridades de construir «un enemigo externo» porque «el hecho de que las personas aquí, in situ, sean capaces de atacar infraestructuras no encaja en la narrativa de seguridad de los políticos».

Sin embargo, poco después se publicó otro comunicado, firmado también por un supuesto ‘Grupo Volcán’ original, que se distanciaba del ataque del sábado y de todos los sabotajes cometidos en los últimos años y negó que existiese una continuidad entre ellos.

«Los textos y acciones de los últimos años no son obra nuestra. Están en contradicción con lo que defendíamos y por lo que nos decidimos a actuar», rezaba el escrito, que señaló que el contexto geopolítico actual no es un escenario apropiado para «actos simbólicos, que son fáciles de instrumentalizar de manera equivocada».

Preguntada al respecto en una rueda de prensa, la senadora del Interior de Berlín, Iris Spranger, afirmó que según la valoración de los cuerpos de seguridad, este distanciamiento no contradice la tesis de una autoría de extrema izquierda y que es probable que haya diversos grupos operando en este entorno ideológico. EFE

