Los 22 ‘petroestados’ de la OPEP+ evalúan el nivel de su oferta de crudo

Viena, 29 nov (EFE).- La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, celebra este domingo su segunda conferencia ministerial de 2025 para evaluar la situación del mercado mundial de crudo y eventualmente reajustar su oferta petrolera, si bien no se esperan cambios para los próximos meses, en medio de una marcada tendencia bajista de los precios.

El encuentro, que según indicaron a EFE fuentes del secretariado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) será telemático, llega con los mercados especialmente atentos a las negociaciones lanzadas por Estados Unidos para lograr un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, así como otros desarrollos que tienden a abaratar el barril al apuntar a un sobreabastecimiento de ‘oro negro’.

El programa previsto para mañana empieza con una sesión del comité interno JMMC, encargado de evaluar la situación y hacer recomendaciones al plenario, a la que seguirá un debate virtual de los ministros de los ocho países que han abierto sus grifos este año para desmantelar unos recortes de su producción aplicados de manera voluntaria en 2023 y 2024 con el fin de apuntalar los precios del petróleo.

Se trata de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, que desde el pasado abril vienen pactando, mes a mes, aumentos mensuales de su bombeo. El último, de 137.000 barriles diarios (bd), entra en vigor mañana.

En total, si cumplen con lo acordado, en diciembre habrán incrementado sus suministros en unos 2,9 millones de barriles diarios de crudo (mbd), lo que supone cerca de un 2,8 % de la producción mundial.

Al grupo le quedarían aún algo más de un millón de barriles diarios para revertir sus reducciones voluntarias (una de 2,2 mbd y otra de 1,65 mbd), pero en su último encuentro, el pasado día 2, decidieron «pausar» los aumentosen el primer trimestre de 2026, y se espera que mantengan mañana esa decisión.

Una teleconferencia ministerial de los 12 socios de la OPEP, dedicada sobre todo a cuestiones administrativas internas de la organización, seguirá al encuentro de ‘los ocho’, antes de abrirse el plenario junto a los ministros de los 10 países aliados.

Además de revisar el grado de cumplimiento con las cuotas establecidas de producción, se espera que la OPEP+ confirme que seguirá sin tocar un tercer recorte de producción, de 2 mbd, acordado en octubre de 2022 de forma vinculante por 19 países y que rige hasta fines de 2026.

Fuera de ese pacto están Venezuela, Irán y Libia, tres socios de la OPEP exonerados del compromiso de limitar su bombeo debido a diversas razones, como sanciones y conflictos, que lastran sus industrias petrolíferas.

Precios del petróleo a la baja

Los aumentos de oferta aplicados este año por la alianza marcan un giro estratégico destinado a recuperar parte de la cuota de mercado perdida por los recortes y han contribuido a la tendencia bajista del precio del crudo, alejado ya de los picos de más de 80 dólares registrados a comienzos de año.

Según los analistas, los barriles adicionales de la OPEP+ han avivado el temor a que la oferta supere a una demanda debilitada, en un mercado marcado por una gran incertidumbre debido a varios conflictos geopolíticos, desde la invasión rusa de Ucrania hasta las crecientes tensiones entre Washington y Caracas.

El barril de Brent cerró el viernes a 63,20 dólares y el WTI a 58,55 dólares, ambos con ligeros descensos en la última sesión de noviembre que se suman a las fuertes caídas registradas a comienzos de semana ante la posibilidad de avances en un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú que pudiera derivar en un levantamiento de las sanciones occidentales contra Rusia.

«El pronóstico general para el petróleo sigue sesgado a la baja. Cualquier acuerdo de paz (entre Ucrania y Rusia) confirmado podría eventualmente devolver más barriles rusos a un sistema global de crudo que ya está sobreabastecido, manteniendo los intentos alcistas limitados y el riesgo bajista firmemente en la mira», ha evaluado el jueves el analista de mercado de StoneX Fawad Razaqzada.

Tanto el Brent como el WTI se encaminan a «su peor racha de pérdidas mensuales desde 2023», tras acumular cuatro caídas mensuales consecutivas, lastrados por «el aumento de la oferta de productores tanto fuera como, cada vez más, dentro de la OPEP+», alertaron también los expertos de Saxo Bank en un comunicado difundido el viernes.EFE

