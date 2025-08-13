Los abogados en Níger convocan una huelga de 48 horas por la disolución de tres sindicatos

Niamey, 13 ago (EFE).- El colegio de abogados de Níger convocó una huelga de 48 horas para protestar contra la disolución el pasado fin de semana de tres sindicatos de justicia por parte del gobierno de transición.

Los tres sindicatos disueltos son: el Sindicato Autónomo de Magistrados de Níger (Saman), el Sindicato Independiente de Magistrados de Níger (Siman) y el Sindicato Nacional de Directivos y Agentes del Ministerio de Justicia (Snaj), y fueron disueltos por un decreto gubernamental dictado por el ministro de Estado e Interior, el general Mohamed Toumba, y ratificado por el ministro de Justicia, el magistrado Alio Daouda, durante una rueda de prensa en Niamey.

De acuerdo con un comunicado, los abogados del país explican que la decisión de la huelga se debe a la «falta de un motivo» para justificar la disolución de los tres sindicatos, y denuncian que la intervención mediática del ministro de Justicia tiene como objetivo «exponer a la opinión pública a los actores judiciales implicados, de quienes él mismo debería ser el primer garante».

«Sin poder justificar las resoluciones de disolución de los sindicatos del sector judicial, se arroga el control del ministerio público militar, amenazando con procesar a los responsables de dichos sindicatos», denuncia el colegio de abogados, que califica la decisión del ministro de Justicia como de «una gravedad sin precedentes» por «atentar contra «la libertad sindical, la independencia de la justicia, la libertad de expresión e incluso el derecho a la defensa».

Asimismo, el colegio de abogados pide «la restitución inmediata e incondicional de todos los derechos, prerrogativas y libertades sindicales de los sindicatos del sector judicial, de conformidad con los compromisos nacionales e internacionales suscritos soberanamente por Níger».

La Asociación Nigerina Anticorrupción (ANLC), una rama de la ONG Transparencia Internacional, también expresó su preocupación por la disolución de los tres sindicatos del sector judicial en un comunicado emitido este martes.

Según ANLC, «la disolución de estos sindicatos (…) es una maniobra política inaceptable destinada a silenciar las voces de los magistrados nigerinos y, progresivamente, todas las demás voces que rechazan la mentalidad de vía única y aspiran a la libertad», y denuncian que dichos sindicatos «desempeñaron un papel crucial en la defensa de la independencia del sistema judicial y la lucha contra la corrupción dentro de la institución».

Antes de los tres sindicatos de magistrados, otros cuatro sindicatos del sector público, incluido el sindicato aduanero, también fueron disueltos recientemente por la actual junta militar gobernante sin tampoco dar una justificación de la medida. EFE

