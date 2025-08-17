Los All Blacks derrotaron con autoridad a domicilio a los Pumas

1 minuto

Buenos Aires, 16 ago (EFE).- Los All Blacks neocelandeses derrotaron este sábado a domicilio por 24-41 a Los Pumas argentinos en un duelo disputado en el Estadio Mario Kempes de Córdoba, por la primera jornada de la 13º edición del Rugby Championship.

El equipo visitante dominó el tanteador desde el comienzo y aprovechó todas las oportunidades ante un rival que siempre corrió desde atrás y tuvo que resignarse a un estreno con derrota ante más de 45.000 espectadores que colmaron las tribunas del estadio cordobés.

Nueva Zelanda, máximo ganador del torneo del hemisferio sur con 20 conquistas, anotó sus puntos a través de los ensayos de Sevu Reece (2), Samisoni Taukei’aho (2), Ratima Cortez y Ardie Savea, más cuatro conversiones y un penal de Beauden Barrett.

En tanto, par el anfitrión, que todavía no pudo ganar un título pero que el año pasado logró victorias ante los tres rivales, los puntos estuvieron a cargo de los ensayos de Rodrigo Isgró, Tomás Albornoz y Joaquín Oviedo, más tres conversiones y un penal de Tomás Albornoz.

Argentinos y neocelandeses volverán a verse las caras el próximo sábado en el Estadio José Amalfitani, de Buenos Aires, por la segunda fecha de un torneo que este sábado también registró la victoria a domicilio de Australia por 22-38 ante Sudáfrica en el Estadio Ellis Park de Johannesburgo. EFE

fca/gbf