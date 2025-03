Los aranceles de Trump destruyen el acuerdo que el propio presidente aprobó hace 5 años

Julio César Rivas

Toronto (Canadá), 5 mar (EFE).- La decisión de Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones procedentes de Canadá y México ha destruido el tratado de libre comercio T-MEC que el propio presidente de EE.UU. negoció y aprobó hace solo cinco años, según explicaron a EFE varios expertos.

El martes, Estados Unidos impuso aranceles del 25 % a sus dos socios del tratado norteamericano de libre comercio, T-MEC, argumentando que Canadá y México no están haciendo lo suficiente para detener el flujo de fentanilo e inmigrantes indocumentados.

Un T-MEC que Trump negoció, y prácticamente impuso, en su primer mandato (2017-2021) cuando decidió romper el TLCAN, el acuerdo comercial existente desde 1994.

En represalia, ayer Canadá también empezó a aplicar aranceles del 25 % a un selecto grupo de productos estadounidenses (desde bourbon de Kentucky a electrodomésticos, cereales, motocicletas y cosméticos, entre otros) por valor de 30.000 millones de dólares canadienses (20.740 millones de dólares estadounidenses o 20.000 millones de euros).

Y si en 21 días, Washington mantiene sus aranceles, el Gobierno canadiense ampliará las represalias a otros 125.000 millones de dólares canadienses en importaciones estadounidenses.

México ha indicado que en los próximos días anunciará las represalias arancelarias que adoptará contra EE.UU.

Tony Stillo, director de Canada Economics de la institución Oxford Economics, declaró a EFE que con su decisión, «Trump está socavando acuerdos comerciales establecidos desde hace tiempo y desquiciando una red de producción altamente integrada entre Canadá, Estados Unidos y México».

Stillo añadió que el T-MEC sigue en vigor sólo técnicamente porque ninguno de los tres socios ha anunciado su salida del acuerdo.

«Trump no lo ha hecho. Todavía me parece que es un intento de aprovechar al máximo su posición en la revisión del acuerdo que se debería producir a mediados de 2026 tras negociaciones este año. Así que el acuerdo no está necesariamente muerto», explicó.

El profesor de Economía de la Universidad de Carleton Julian Karaguesian, que durante 25 años trabajó en la relación económica entre Canadá y EE.UU. tanto en el Ministerio de Finanzas de Canadá como en la embajada canadiense en Washington, también considera que el T-MEC «técnicamente está vivo».

«Pero en realidad, creo que está muerto», aseguró a EFE.

«T-MEC reemplazó al TLCAN, que eliminó la mayoría de aranceles en el comercio de bienes y servicios entre Canadá, EE.UU. y México. Trump empezó a destruirlo en su primer término con los gravámenes al acero y aluminio, citando la seguridad nacional», recordó.

«Ahora está utilizando diferentes excusas (el fentanilo, la inmigración ilegal y los subsidios injustos). Así que, a todos efectos, el T-MEC ya no tiene reglas», añadió.

De momento, Canadá presentó formalmente este miércoles una demanda ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra EE.UU. por la imposición de los aranceles aunque la decisión del organismo podría tardar meses.

Stillo y Karaguesian se muestran de acuerdo en que el problema para Canadá y México es que es evidente que no se pueden fiar de la validez de las negociaciones con Trump.

«No sé qué valor tienen los acuerdos con Trump porque toda su estrategia es crear incertidumbre. Se alimenta de mantener a la gente inquieta. Esto es el poder bruto de Estados Unidos», dijo Karaguesian.

Por su parte, Stillo señaló que espera que el problema sea «temporal».

«Trump tiene solo este mandato y después espero que tengamos una administración más racional. Desgraciadamente, habrá que lidiar con esto durante otros cuatro años», declaró.

Stillo cree que Trump puede cambiar su opinión «si sus votantes empiezan a sentir el daño o si las negociaciones le permiten proclamar victoria».

«Espero que el daño no dure mucho y que empiece a dar marcha atrás a través de exenciones o negociaciones», indicó.

Pero Karaguesian tiene sus dudas.

«Trump parece que no tiene muchas creencias, pero una de ellas es que los aranceles son un atajo para volver a industrializar Estados Unidos. El sector industrial en EE.UU. ha pasado de representar el 25 % de la economía a solo el 10 %. No le preocupa el daño que cause al comercio global o incluso a las empresas estadounidenses. Cree que están cumpliendo una misión», concluyó el académico. EFE

