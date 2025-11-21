Los astrocitos pueden eliminar las placas del alzhéimer y preservar la función cognitiva

4 minutos

Redacción Ciencia, 21 nov (EFE).- Un equipo de científicos del Baylor College of Medicine de Houston (Texas) ha descubierto en modelos de ratón con la enfermedad de Alzheimer un mecanismo natural que elimina las placas amiloides del cerebro de estos animales y que preserva su función cognitiva.

El mecanismo implica reclutar células cerebrales conocidas como astrocitos, en forma de estrella en el cerebro, para eliminar las placas amiloides tóxicas que se acumulan en muchos cerebros con enfermedad de Alzheimer.

Para impulsar este mecanismo, el equipo aumentó la producción de Sox9 -una proteína clave que regula las funciones de los astrocitos durante el envejecimiento-, lo que desencadenó la capacidad de esas células para eliminar las placas amiloides.

El trabajo, publicado este viernes en la revista Nature Neuroscience, abre la puerta a un nuevo enfoque terapéutico basado en astrocitos para mejorar el deterioro cognitivo en enfermedades neurodegenerativas.

Los astrocitos realizan diversas tareas esenciales para el funcionamiento del cerebro, como facilitar las comunicaciones cerebrales y el almacenamiento de la memoria pero a medida que el cerebro envejece, los astrocitos muestran alteraciones funcionales profundas.

«El papel que juegan estas alteraciones en el envejecimiento y la neurodegeneración todavía no se comprende», comenta Dong-Joo Choi, primer autor del estudio.

Para hacer el estudio, el equipo buscó identificar mecanismos asociados con el envejecimiento de los astrocitos y la enfermedad de Alzheimer, centrándose en Sox9, ya que esta proteína es un regulador principal de múltiples genes en astrocitos envejecidos.

«Manipulamos la expresión del gen Sox9 para evaluar su papel en el mantenimiento de la función de los astrocitos en el cerebro envejecido y en modelos de la enfermedad de Alzheimer», comenta Benjamin Deneen, investigador principal en el Instituto de Investigación Neurológica Jan y Dan Duncan del Hospital Infantil de Texas y autor correspondiente del estudio.

«Un punto importante de nuestro diseño experimental es que trabajamos con modelos de ratón de la enfermedad de Alzheimer que ya habían desarrollado deterioro cognitivo, como déficit de memoria, y tenían placas amiloides en el cerebro», apunta Choi.

«Creemos que estos modelos son más relevantes para lo que vemos en muchos pacientes con síntomas de la enfermedad de Alzheimer que otros modelos en los que se realizan este tipo de experimentos antes de que se formen las placas.»

Sobreexpresar Sox9

En estos ratones con Alzheimer, el equipo sobre expresó o eliminó Sox9 y luego evaluó la función cognitiva de los ratones individuales durante seis meses, evaluando la capacidad de los animales para reconocer objetos o lugares.

Al final del experimento, midieron la deposición de placas en los cerebros.

La eliminación de Sox9 aceleró la formación de placas, redujo la complejidad de los astrocitos y disminuyó la eliminación de los depósitos de amiloide.

La sobreexpresión, sin embargo, invirtió estas tendencias, promoviendo la eliminación de las placas, mientras aumentaba la actividad y complejidad de las células.

Además, la sobreexpresión de Sox9 también preservó la función cognitiva en estos ratones, indicando que la eliminación astrocítica de las placas detiene el declive cognitivo relacionado con la neurodegeneración.

«Descubrimos que aumentar la expresión de Sox9 provocó que los astrocitos ingirieran más placas de amiloide, limpiándolas del cerebro como una aspiradora”, afirma Deneen.

«La mayoría de los tratamientos actuales se centran en las neuronas o intentan evitar la formación de placas de amiloide. Este estudio sugiere que mejorar la capacidad natural de los astrocitos para limpiar podría ser igualmente importante».

Aunque los autores advierten que se necesita más investigación para comprender cómo funciona Sox9 en el cerebro humano con el tiempo, consideran que este trabajo abre la puerta a terapias que podrían algún día aprovechar el poder de los astrocitos para combatir enfermedades neurodegenerativas. EFE

